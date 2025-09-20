Taxa va fi extinsă în 2026 la 60 de zile de aplicare, comparativ cu 54 de zile în 2025. Costul exact al taxei pentru anul viitor nu a fost stabilit, însă în 2025 turiștii fără rezervări făcute cu cel puțin patru zile în avans plăteau 10 euro, față de 5 euro în mod obișnuit.

Turiștii care doresc să viziteze Veneția pentru o zi își pot „rezerva” ziua pe o platformă specială și primesc un cod QR care este verificat la controale amplasate la șapte puncte de acces, inclusiv gara principală. Vizitatorii care au rezervări la hotel introduc datele despre cazare și primesc, de asemenea, un cod QR, dar nu plătesc suplimentar, deoarece taxa este inclusă în factura hotelului.

Autoritățile consideră că sistemul de taxe de acces este esențial pentru gestionarea aglomerației și pentru protejarea serviciilor orașului. Deși taxa a fost introdusă pentru prima dată în vara anului 2024, datele arată că numărul turiștilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul precedent. Problema este agravată de faptul că numărul de paturi turistice a depășit oficial numărul de rezidenți, care a scăzut la sub 50.000, o tendință persistentă de zeci de ani, conform Euronews.

În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.

Datele specifice în care sistemul va fi activ sunt:

Aprilie: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Mai: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31;

Iunie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28;

Iulie: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.

La fel ca în 2025, taxa pentru turiștii de o zi va fi în vigoare în timpul orelor de vârf, între 8:30 și 16:00. În afara acestor ore, accesul este gratuit.

Se aplică o serie de excepții. Printre cei care nu trebuie să plătească taxa se numără rezidenții, vizitatorii născuți în Veneția, studenții și lucrătorii, precum și turiștii care au rezervări la hotel sau alte tipuri de cazare.

Vara trecută, numărul de paturi turistice a depășit oficial numărul de rezidenți, care a scăzut la sub 50.000, într-o tendință care durează de zeci de ani. Autoritățile afirmă că sistemul de taxe de acces este esențial pentru a atenua această presiune.

„Reprezintă un instrument util pentru gestionarea fluxurilor turistice și asigurarea unui echilibru mai bun între locuitori și vizitatori”, a declarat consilierul Michele Zuin.

Cifrele din acest an arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut. Numărul mediu zilnic de vizitatori care au plătit taxa pentru vizitatori de o zi a fost doar puțin mai mic, de 13.046 în 2025, comparativ cu 16.676 în 2024.

„Rămâne o măsură experimentală, pe care o evaluăm cu atenție și care a atras deja interesul internațional. Veneția este primul oraș din lume care a întreprins acest demers”, a mai spus consilierul Michele Zuin.

Consiliul local recunoaște că acest lucru este în concordanță cu scăderea numărului de turiști înregistrată la nivel regional de către Oficiul Regional de Statistică.