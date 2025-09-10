Veneția a strâns peste 5 milioane de euro în 2025 din taxa pentru turiștii care stau doar o zi, dar orașul tot a rămas aglomerat. Taxa a fost testată pentru al doilea an la rând și s-a aplicat timp de 54 de zile, între aprilie și iulie. Cei care veneau doar pentru o zi trebuiau să își facă rezervare și să plătească 5 euro, iar dacă rezervau cu mai puțin de 4 zile înainte, plăteau 10 euro.

În total, 723.497 de turiști au plătit taxa, aducând orașului 5,4 milioane de euro – aproape dublu față de 2024, când taxa a adus 2,4 milioane. Totuși, numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar puțin. În zilele foarte aglomerate au intrat în oraș și 25.000 de turiști, aproape cât jumătate din populația Veneției.

Anul acesta, 51% au plătit tariful de 5 euro (rezervare din timp), iar 49% pe cel de 10 euro (rezervare în ultimul moment). Media zilnică a turiștilor plătitori a fost de 13.046, doar puțin mai mică decât anul trecut.

Autoritățile au trimis zilnic 140 de inspectori pentru controale. Au verificat peste 445.000 de coduri QR și au găsit 2.500 de turiști care nu plătiseră taxa.

„Datele inițiale, deși încă provizorii, arată un sistem matur, capabil să ofere prime răspunsuri obiectivelor de reglementare a fluxurilor turistice și de asigurare a unei contribuții echitabile între cei care petrec noaptea aici și vizitatorii de o zi”, a transmis Consiliul Local din Veneția într-un comunicat de presă.

Mai multe orașe, de la Amsterdam la Bali, au introdus taxe turistice, de obicei în funcție de tipul de cazare și sezon. Taxele sunt de obicei plătite la check-in sau check-out, iar călătorii sunt sfătuiți să le includă în bugetul de cazare.

Amsterdam: taxă de doisprezece și jumătate la sută pe cazare pentru a finanța serviciile locale.

Bali: taxă turistică unică de o sută cincizeci de mii de rupii indoneziene, aproximativ zece dolari, pentru vizitatorii internaționali.

Barcelona: suprataxă de trei euro și douăzeci și cinci de cenți pe noapte; taxele totale pot ajunge la șase euro și șaptezeci și cinci de cenți.

Kyoto: planifică un sistem cu două niveluri, favorizând rezidenții față de turiștii străini.

Maldive: „taxă verde” de șase dolari pe zi în stațiuni și trei dolari pentru pensiunile locale.

New York și Dubai: suprataxe hoteliere pentru susținerea infrastructurii turistice.

Paris: între zero virgulă șaizeci și cinci și cincisprezece euro și șaizeci de cenți pe persoană pe noapte, în funcție de clasificarea hotelului.

Roma: trei până la zece euro pe persoană pe noapte pentru primele zece zile.

Veneția: taxă zilnică de cinci euro pentru excursioniștii de o zi; între cinci și zece euro pentru cei care stau peste noapte.