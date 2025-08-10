Motivul principal pentru introducerea acestei taxe este creșterea costurilor de întreținere și modernizare a cetății și a facilităților din incintă. Administrația locală explică faptul că fondurile obținute vor fi folosite pentru a susține lucrările de restaurare a cetății, care rămâne închisă publicului până la finalizarea acestor intervenții, dar și pentru modernizarea infrastructurii, cum ar fi toaletele aflate la intrare.

Astfel, autoritățile își propun să asigure o experiență turistică mai bună și să protejeze patrimoniul cultural al zonei.

Începând cu data de 13 august, vizitarea Grădinii Cetății Medievale Râșnov și a Turnului Báthory va fi permisă doar pe bază de bilet de acces, anunță Primăria Râșnov. Tariful stabilit este de 10 lei pentru fiecare persoană, iar copiii sub 12 ani beneficiază de intrare gratuită. Biletele pot fi achiziționate exclusiv la fața locului și numai prin plata cu cardul.

O noutate importantă pentru turiști este deschiderea expoziției temporare „Poloneze și românce care au schimbat lumea”, care va putea fi vizitată începând cu săptămâna viitoare în Turnul Báthory.

Vizitatorii vor avea astfel ocazia să urce în turn pentru a admira o panoramă spectaculoasă asupra munților din jur, dar și să descopere expozițiile cu tematică istorică, organizate în colaborare cu muzee și instituții culturale din țară și străinătate, conform RadioRomâniaBrașovFM.

Administrația locală a decis introducerea acestei taxe de vizitare din cauza creșterii semnificative a cheltuielilor pentru întreținerea obiectivelor turistice. O atenție specială a fost acordată și modernizării toaletelor situate la intrarea în cetate, facilități esențiale pentru confortul turiștilor.

Mai mult, fondurile colectate vor contribui și la lucrările continue de restaurare a Cetății Medievale Râșnov, care, în prezent, este închisă publicului pentru a permite finalizarea acestor reparații și lucrări de conservare.

Cetatea Medievală Râșnov este unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din regiune, atrăgând anual numeroși vizitatori dornici să descopere istoria și arhitectura medievală bine păstrate. Introducerea unei taxe de acces vine în contextul necesității de a menține și îmbunătăți aceste locuri de interes cultural și turistic.

Persoanele interesate să viziteze Grădina Cetății și Turnul Báthory trebuie să știe că biletele nu pot fi cumpărate online sau în avans, ci doar la fața locului. Plata se face exclusiv cu cardul bancar, o măsură ce face parte din politica locală de modernizare și eficientizare a procesului de acces.

Prin această măsură, administrația locală speră să asigure resursele necesare pentru conservarea patrimoniului și oferirea unei experiențe turistice de calitate, păstrând totodată accesibilitatea pentru familiile cu copii mici, care vor continua să intre gratuit.