În paralel, rămâne în discuție controversa legată de taxele suplimentare pe care companiile aeriene le percep pentru bagajele de mână mici, o problemă asupra căreia autoritățile europene au încercat să intervină, însă fără un consens clar cu sectorul aviatic.

Astfel, deși se fac pași importanți pentru o călătorie mai comodă și mai sigură, pasagerii trebuie să fie conștienți că schimbările nu se vor produce peste noapte și că regulile actuale vor rămâne în vigoare pentru o perioadă semnificativă.

Uniunea Europeană a aprobat recent utilizarea noilor scanere cu tomografie computerizată (CT) în aeroporturile din blocul comunitar, tehnologie ce poate detecta cu precizie explozibili lichizi. Această inovație tehnologică deschide posibilitatea eliminării restricției de 100 de mililitri pentru lichidele din bagajele de mână, o măsură aplicată de aproape două decenii.

Deși această schimbare pare un pas important către o călătorie mai comodă, implementarea efectivă depinde de fiecare aeroport în parte, iar procesul va fi unul gradual, din cauza necesității de modernizare a infrastructurii și a costurilor ridicate.

Regula privind limitarea lichidelor la 100 ml în bagajul de mână a fost introdusă în UE după un complot terorist dejucat în 2006, care implica explozibili lichizi. Din acel moment, pasagerii au fost obligați să plaseze lichidele în recipiente mici, într-o pungă transparentă resigilabilă, cu o capacitate totală de maximum 1 litru. Cu noile scanere CT, capabile să realizeze imagini tridimensionale ale bagajelor, se poate identifica rapid și sigur conținutul, permițând, teoretic, transportul unor cantități mai mari de lichide fără a compromite siguranța, conform European News Room.

Deși mai multe aeroporturi europene, inclusiv în Germania, Olanda, Italia, Spania și Irlanda, au început să instaleze aceste scanere avansate, schimbările nu sunt aplicate încă pe scară largă. În Germania, de exemplu, autoritățile au reintrodus temporar restricția privind lichidele în anumite aeroporturi ca măsură de precauție, din cauza unor probleme tehnice și de siguranță.

La aeroportul din Frankfurt, doar o parte din benzile de securitate sunt dotate cu noile aparate, iar software-ul necesar pentru o inspecție completă nu este încă pe deplin funcțional. Situații similare sunt întâlnite și la aeroportul din München.

În paralel cu discuțiile despre lichide, în UE continuă dezbaterile privind taxele suplimentare pe care companiile aeriene le percep pentru bagajele de mână mici. Legislatorii europeni au încercat să interzică aceste taxe, însă sectorul aviatic se opune ferm, ceea ce menține această problemă în centrul controverselor dintre consumatori și companii.

În România, 12 aeroporturi internaționale se pregătesc să adopte noile tehnologii, iar actualizarea software-ului pentru a permite ridicarea restricțiilor este aproape finalizată. Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că totul depinde de finalizarea operațiunilor tehnice, estimată pentru primul trimestru al anului 2026. Astfel, deși există o perspectivă clară pentru eliminarea restricțiilor privind lichidele în bagajul de mână, aceasta nu se va produce foarte curând, iar pasagerii trebuie să fie pregătiți să respecte regulile actuale în următorii ani.

Noile tehnologii de scanare vor schimba fundamental controalele de securitate din aeroporturile UE, dar implementarea lor este un proces complex și de durată. Călătorii trebuie să rămână atenți la regulile în vigoare, în special în ceea ce privește lichidele și taxele pentru bagaje, cel puțin până când noile sisteme vor fi operaționale pe scară largă.