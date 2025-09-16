Din 17 septembrie 2025, șoferii din România trebuie să urmeze reguli noi pentru plăcuțele de înmatriculare, conform Ordinului MAI 132/2025. Noile reguli se aplică tuturor tipurilor de plăcuțe:

permanente,

provizorii,

temporare,

de probă.

Indiferent dacă înmatriculezi o mașină nouă, schimbi numerele sau iei plăcuțe de probă, procesul va fi mai rapid și mai clar. Din 17 septembrie 2025, șoferii vor putea comanda plăcuțele de înmatriculare online, prin platforma digitală. Toate serviciile legate de numerele auto vor fi accesibile de pe internet. Astfel, nu va mai fi nevoie să mergi la ghișeu și să stai la cozi.

Schimbările fac parte dintr-o tendință europeană de digitalizare a serviciilor publice. Multe țări din Uniunea Europeană au deja proceduri online pentru înmatricularea mașinilor, reducând cozile și timpul pierdut la ghișee.

România a fost criticată pentru birocrație și întârzieri, iar Ordinul MAI 132/2025 este un pas important spre standardele europene. Autoritățile estimează că peste 1 milion de șoferi vor folosi anual noile proceduri digitale.

Noile reguli pentru plăcuțele de înmatriculare din România aduc șoferilor: mai puțină birocrație, plăți online mai simple, livrare directă la domiciliu a plăcuțelor, mai puțin timp pierdut la ghișee, servicii mai transparente și eficiente. Pe termen lung, aceste schimbări vor face serviciile publice mai bune și vor ajuta la gestionarea mai eficientă a resurselor.

Plăcuțele pot fi trimise direct la domiciliu sau la orice altă adresă din România, contra cost. Este foarte util pentru cei care locuiesc departe de instituții sau au program încărcat.

Plata la casierie dispare! Toate taxele pentru plăcuțe se vor achita online prin Sistemul Național de Plată Online (SNEP). Astfel, poți plăti rapid pentru plăcuțe, pentru păstrarea unui număr sau pentru rezervarea unui număr preferat, fără să depinzi de programul instituțiilor.

Noile reguli nu se aplică doar plăcuțelor de înmatriculare. Ordinul MAI 132/2025 prevede și gestionarea online a mai multor documente interne: comenzi de lucru, avize de însoțire, procese-verbale, situații centralizatoare.

Prin digitalizare, autoritățile vor să reducă timpul de procesare și erorile administrative.