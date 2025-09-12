CNAIR va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Acestea vor detecta viteza cu care circulă o mașină și vor calcula timpul în care a fost parcursă o secțiune de drum.

Noile camere vor îndeplini trei funcții principale și vor fi integrate în sistemul național e-Sigur. În primul rând, ele vor monitoriza drumurile în timp rea. În al doilea rând, fiecare cameră va fi echipată cu un sistem radar omologat, care va detecta viteza autovehiculelor.

De asemenea, datorită conexiunii la un sistem centralizat de monitorizare, camerele vor putea calcula viteza medie a unui vehicul pe anumite tronsoane de drum.

Camerele de supraveghere vor fi montate în mai multe puncte ale unui drum. De exemplu, pe DN1 urmează să fie montate 28 de puncte de supraveghere. Acestea vor filma în timp real mașinile, va stabili viteza și vor înregistra numărul de înmatriculare.

Totodată, sistemul centralizat de monitorizare a traficului va calcula timpul în care mașina a parcurs distanța dintre două puncte.

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute. Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00 iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h. Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți „fenta” radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Așadar, nu-ți va folosi să încetinești în zona radarelor fixe, dacă în rest depășești limita de viteză.

Camerele de supraveghere vor fi montate, în principiu, în puncte din afara localităților, pe drumuri naționale. Totodată, aceste radare fixe vor fi montate pe toate autostrăzile din România, inclusiv pe zonele vechi din A1 și A2.

CNAIR a stabilit deja o listă preliminară cu drumurile pe care vor fi montate radarele fixe:

DN1 – 28 de puncte de supraveghere;

DN2 – 22 de puncte de supraveghere;

DN6 – 24 de puncte de supraveghere;

DN7 – 17 puncte de supraveghere;

DN11 – 13 puncte de supraveghere;

DN17 – 18 puncte de supraveghere;

DN67 – 14 puncte de supraveghere.

Montarea camerelor ar începe anul viitor atât pe drumurile naționale, cât și pe A1 și A2. Pe autostrăzile construite mai recent, acestea sunt deja montate și trebuie numai conectate la sistemul e-Sigur.

Niciun sistem fix de detectare a vitezei nu a fost pus în funcțiune până în prezent.

Sistemul de detectare a vehiculelor care depășesc limita de viteză va fi automatizat, similar cu cel utilizat pentru camerele de rovinietă. Atunci când un autovehicul este surprins circulând peste limita legală, se vor face mai multe fotografii.

Ulterior, imaginile vor fi verificate de un ofițer de poliție, care va decide măsurile necesare. Șoferii care au încălcat legea vor primi procesul-verbal și amenda prin poștă, direct la domiciliu.