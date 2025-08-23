Se schimbă regulile rutiere. Guvernele din Australia au susținut că modificările sunt necesare pentru a face drumurile mai sigure, în conformitate cu Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2021-2030 și cu obiectivul de reducere a deceselor și a rănilor grave pe drumurile naționale, scrie Sydney Criminal Lawyers.

Printre altele, reformele vor impune reguli mai stricte pentru șoferii cu plăcuțe de înmatriculare L și P, șoferii de străini și șoferii cu vârsta de 60 de ani și peste și vor introduce infracțiuni asociate pentru contravențiile comise de aceștia.

Limite de viteză de 30 km/h vor fi introduse în multe zone școlare (de la 40 km/h) și în zonele cu trafic pietonal aglomerat, precum și limite de viteză de 40 km/h în unele cartiere (de la 50 km/h).

New South Wales și Victoria vor introduce benzi speciale pentru vehicule electrice în timpul orelor de vârf.

Șoferii P1 (provisional licence), la nivel național nu vor mai avea voie să conducă între orele 23:00 și 5:00, deși vor exista anumite excepții.

(În Australia, permisul provizoriu, denumit adesea „P”, reprezintă o etapă în procesul de obținere a permisului de conducere definitiv. Este un pas înainte față de permisul de începător și permite persoanelor să conducă fără supraveghere în anumite condiții. În general, există două niveluri de permise provizorii: P1 și P2 – n.red.)

Șoferii P1 și P2 pot avea în vehicul un pasager cu vârsta cuprinsă între 16 și 21 de ani, doar dacă în mașină se află și un un adult cu permis.

Șoferii nu vor mai avea voie să utilizeze dispozitive mobile în timp ce conduc, indiferent dacă sunt montate sau nu. Aceasta va include tehnologia portabilă.

Șoferii începători vor fi obligați să efectueze 150 de ore de conducere sub supraveghere (de la 120 de ore), care vor include o componentă de conducere pe timp de noapte.

Șoferii de peste hotare cu un istoric de conducere verificabil limitat vor fi obligați să efectueze o perioadă de probă de conducere care include condițiile unui permis P1.

Sancțiunile pentru utilizarea ilegală a telefoanelor mobile în timpul conducerii sunt în creștere la nivel național.

Amenda în New South Wales este acum de până la 1.625 USD și 5 puncte de penalizare.

Toate jurisdicțiile vor implementa limite de viteză reduse între 25 km/h (Australia de Sud) și 40 km/h la depășirea vehiculelor de urgență sau asistență rutieră.

Limita de viteză în New South Wales este de 40 km/h atunci când limita de viteză afișată este de 80 km/h sau mai puțin.

Limitele de viteză în zonele rezidențiale sunt reduse de la 50 km/h la 30 km/h. Acestea vor fi semnalizate.

Queensland reduce limitele de viteză în zonele cu trafic intens pietonal de la 50 km/h la 40 km/h.

Camerele echipate cu inteligență artificială vor putea detecta dacă vreun ocupant al unui vehicul nu poartă centura de siguranță, inclusiv pasagerii de pe locurile din spate.

New South Wales va introduce benzi exclusiv pentru vehicule electrice pe autostrăzi, care se vor aplica în orele de vârf de trafic.

Șoferii cu vârsta de 60 de ani și peste vor fi obligați să se supună unui test medical și oftalmologic obligatoriu, la fiecare trei ani, până la vârsta de 70 de ani.

Amenzile și perioadele de descalificare pentru infracțiuni rutiere, inclusiv conducerea imprudentă, precum și conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor, au fost majorate.