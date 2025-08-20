Cele mai multe alocații au fost achitate în București, unde peste 356.000 de copii au primit acest drept. Capitala este urmată de județele Iași (196.138 beneficiari), Suceava (131.955), Constanța (120.911), Cluj (120.007) și Bacău (117.223). Aceste cifre reflectă distribuția demografică, zonele urbane și județele mari concentrând, de regulă, un număr mai ridicat de beneficiari.

La polul opus, cele mai mici valori s-au înregistrat în județele Tulcea (35.644 beneficiari), Mehedinți (35.783), Covasna (35.954) și Caraș-Severin (37.528). Aceste județe se confruntă de ani buni cu scăderi demografice și cu un număr mai redus de nou-născuți, ceea ce explică nivelul scăzut al alocațiilor plătite.

Nivelul cheltuielilor statului pentru alocații s-a menținut constant în ultimele luni. În iunie, ANPIS a raportat plăți totale de 1,215 miliarde de lei, iar în mai suma s-a ridicat la 1,213 miliarde de lei. Această stabilitate arată că nu au existat modificări majore în ceea ce privește cuantumul sau numărul beneficiarilor.

Alocația de stat este una dintre cele mai importante prestații sociale cu caracter universal din România, fiind acordată tuturor copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, în cazul elevilor din învățământul liceal și profesional, până la terminarea studiilor. Ajutorul financiar are rolul de a sprijini familiile în acoperirea cheltuielilor de bază legate de creșterea și educația copiilor.

În contextul economic actual, caracterizat de scumpiri și presiuni asupra bugetelor familiale, alocația reprezintă un sprijin esențial pentru multe gospodării. Reprezentanții organizațiilor pentru protecția copilului atrag însă atenția că, în ciuda sumelor importante alocate de stat, nivelul sprijinului rămâne insuficient pentru a acoperi costurile reale de creștere a unui copil.

De-a lungul timpului, subiectul majorării alocațiilor a generat numeroase dezbateri publice și politice. În prezent, nu există anunțuri oficiale privind o posibilă creștere a cuantumului, însă presiunea socială ar putea readuce acest subiect pe agenda guvernului.

Experții subliniază că investiția în copii reprezintă o formă de sprijin pe termen lung pentru societate, iar ajustarea periodică a alocației, în funcție de rata inflației, ar fi o măsură necesară pentru menținerea puterii reale de cumpărare a acestui beneficiu.