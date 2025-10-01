Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), numărul persoanelor care au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului în luna august 2025 a fost de 148.125, în scădere cu 1.079 de beneficiari față de luna iulie.

În aceeași perioadă, indemnizațiile pentru creșterea copilului au totalizat 544,48 milioane de lei, în creștere cu peste 1,96 milioane de lei față de suma plătită în luna precedentă, care a fost de 542,51 milioane de lei. Această creștere reflectă majorarea valorii medii a indemnizației, care în august 2025 a fost de 3.675,83 lei, comparativ cu 3.636,07 lei în iulie.

Cele mai mari numere de beneficiari au fost în București, unde 18.456 persoane au primit indemnizație, urmat de județele Cluj (7.975), Timiș (6.824), Iași (6.844), Suceava (6.264) și Bihor (5.391). La polul opus, cele mai mici numere de beneficiari s-au înregistrat în Tulcea (881), Mehedinți (1.098), Covasna (1.255), Brăila (1.273), Ialomița (1.310) și Caraș-Severin (1.347).

În ceea ce privește valoarea medie a indemnizațiilor, Bucureștiul se află în frunte cu 5.067,20 lei, urmat de Cluj (4.518,89 lei), Ilfov (4.327,02 lei) și Timiș (4.159,90 lei). Diferențele între județe reflectă variațiile regionale ale veniturilor nete ale părinților.

În prezent, concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010. Aceasta prevede că părinții care, în cei doi ani anteriori nașterii copilului, au avut venituri impozabile timp de 12 luni pot beneficia de concediu și indemnizație până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete lunare din ultimele 12 luni ale celor doi ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul acesteia nu poate fi mai mic de 2,5 ISR (1.651 lei, valabil din 1 martie 2024) și nici mai mare de 8.500 lei.

Începând cu 1 august 2025, asupra indemnizației se aplică la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%.

Specialiștii în politici sociale subliniază că aceste statistici reflectă atât evoluția demografică, cât și dinamica economică regională, care influențează direct nivelul indemnizațiilor și numărul beneficiarilor. Analizele viitoare vor fi esențiale pentru adaptarea politicilor de sprijin familial în contextul creșterii costului vieții și al schimbărilor în structura populației.