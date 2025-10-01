Motivul pentru care alegerile din 6 decembrie au fost anulate
Victor Ponta a oferit reacții și perspective asupra informațiilor referitoare la anularea scrutinului din 6 decembrie. Victor Ponta a comentat pe marginea zvonurilor apărute în mass-media privind un al treilea judecător CCR care ar fi luat distanță față de decizia respectivă și a prezentat propria sa interpretare a evenimentelor.
Fostul prim-ministru al României a susținut că dosarul nu mai se află în atenția judecătorilor care au pronunțat decizia inițială și a sugerat că adevărata motivație din spatele anulării alegerilor ar fi fost evitarea victoriei lui Călin Georgescu.
„Da, dar nu mai e la ei acum. Acum e la următorii judecători. De data asta. Da, s-au anulat alegerile că urma să câștige Georgescu. Asta s-a întâmplat.”, afirmă acesta.
Dosarul lui Călin Georgescu, o pregătire pentru ceea ce urmează între România și Republica Moldova
Când Marius Tucă l-a întrebat despre obiectivul rechizitoriului semnat de procurorul Marius Iacob, Victor Ponta a explicat că acesta reprezintă, în esență, o încercare de a oferi o justificare post-factum.
Victor Ponta a relatat că atât Nicușor Dan, cât și alți oficiali au fost asaltați cu întrebări privind motivele anulării alegerilor și cererile de prezentare a probelor legate de implicarea rușilor.
Victor Ponta a sugerat că dosarul servește, de fapt, drept preludiu pentru evenimentele ce ar putea urma atât în Moldova, cât și în România.
„Este o justificare ulterioară pentru că, într-adevăr, toată lumea l-a întrebat pe Nicușor Dan și pe ceilalți. Bă, dar totuși ați zis că desecretizați, că ne spuneți de ce ați anulat. Unde-s rușii? Și în același timp a fost o pregătire și pentru Moldova și pentru ce urmează la noi.”, spune el.
Cea mai bună apărare împotriva rușilor
Victor Ponta a detaliat ce strategii economice ar fi implementat el personal, dacă s-ar fi aflat la conducerea Guvernului în contextul actualei crize.
Victor Ponta a prezentat o strategie complexă, structurată pe mai multe faze, menită să întărească mediul de afaceri local, să diminueze dependența de importuri și să protejeze sectoarele industriale esențiale ale țării.
„Păi îi chemam pe primii 10 oameni de afaceri români ca număr de angajatori, cifră de afaceri, și îi întrebam: Băi oameni buni, voi ce probleme aveți? Cu angajații, aducem nepalezi sau români, cu taxele, cu controalele de la ANAF, cu băncile, cu nu știu ce. După aceea chema băncile românești alea care mai sunt.(…) Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o economie puternică.”, afirmă acesta.