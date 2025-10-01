Victor Ponta a oferit reacții și perspective asupra informațiilor referitoare la anularea scrutinului din 6 decembrie. Victor Ponta a comentat pe marginea zvonurilor apărute în mass-media privind un al treilea judecător CCR care ar fi luat distanță față de decizia respectivă și a prezentat propria sa interpretare a evenimentelor.

Fostul prim-ministru al României a susținut că dosarul nu mai se află în atenția judecătorilor care au pronunțat decizia inițială și a sugerat că adevărata motivație din spatele anulării alegerilor ar fi fost evitarea victoriei lui Călin Georgescu.

„Da, dar nu mai e la ei acum. Acum e la următorii judecători. De data asta. Da, s-au anulat alegerile că urma să câștige Georgescu. Asta s-a întâmplat.”, afirmă acesta.

Când Marius Tucă l-a întrebat despre obiectivul rechizitoriului semnat de procurorul Marius Iacob, Victor Ponta a explicat că acesta reprezintă, în esență, o încercare de a oferi o justificare post-factum.

Victor Ponta a relatat că atât Nicușor Dan, cât și alți oficiali au fost asaltați cu întrebări privind motivele anulării alegerilor și cererile de prezentare a probelor legate de implicarea rușilor.

Victor Ponta a sugerat că dosarul servește, de fapt, drept preludiu pentru evenimentele ce ar putea urma atât în Moldova, cât și în România.

„Este o justificare ulterioară pentru că, într-adevăr, toată lumea l-a întrebat pe Nicușor Dan și pe ceilalți. Bă, dar totuși ați zis că desecretizați, că ne spuneți de ce ați anulat. Unde-s rușii? Și în același timp a fost o pregătire și pentru Moldova și pentru ce urmează la noi.”, spune el.

Victor Ponta a detaliat ce strategii economice ar fi implementat el personal, dacă s-ar fi aflat la conducerea Guvernului în contextul actualei crize.

Victor Ponta a prezentat o strategie complexă, structurată pe mai multe faze, menită să întărească mediul de afaceri local, să diminueze dependența de importuri și să protejeze sectoarele industriale esențiale ale țării.