Reprezentanții asociației au semnalat provocările cu care se confruntă fermierii, în special pierderile cauzate de răspândirea pestei porcine africane, în ciuda investițiilor realizate în biosecuritate.

Executivul a stabilit măsuri pentru limitarea răspândirii virusului și reducerea efectelor sale, printre care: evidența clară și actualizată a animalelor în gospodării și ferme, monitorizarea și gestionarea populației de mistreți în zonele forestiere, combaterea comerțului neautorizat și nefiscalizat cu carne de porc și accelerarea plăților compensatorii în zonele afectate de focare.

Guvernul subliniază necesitatea unei acțiuni ferme din partea statului și responsabilizarea instituțiilor implicate pentru respectarea legislației și identificarea celor mai eficiente soluții împotriva răspândirii pestei.

Executivul sprijină dezvoltarea sectorului suin în condiții sigure din punct de vedere sanitar și pentru fermieri, în vederea menținerii unui echilibru între producția internă și importuri, contribuind astfel la reducerea deficitului de balanță comercială. La întâlnire au participat și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că, în 2024, carnea de porc a fost cel mai importat aliment din România. În prima jumătate a anului, volumul cărnii de porc importate a depășit 500 de milioane de euro, în timp ce exporturile s-au ridicat la doar 1,2 milioane de euro.

În primele șapte luni ale anului, România a importat alimente în valoare totală de 6,45 miliarde de euro, cu aproape 40% mai mult decât a exportat. Deficitul balanței comerciale a depășit 18 miliarde de euro, o parte semnificativă fiind reprezentată de diferența între cantitățile de alimente și animale vii importate, în valoare de 6,5 miliarde de euro, comparativ cu exporturile de 3,9 miliarde de euro.

