Producția de carne românească a înregistrat o creștere de aproape 10% față de anul trecut, marcând prima evoluție de acest tip în ultimii șase ani.

Specialiștii afirmă că această tendință este un început promițător, dar subliniază că România mai are de parcurs un drum lung până la acoperirea integrală a consumului intern, în condițiile în care importurile rămân mult mai ieftine.

Consumatorii susțin că preferă carnea produsă local, deoarece diferența de gust și prospețime este semnificativă față de cea din marile lanțuri de magazine. În galantare se observă deja o prezență mai mare a produselor românești.

Datele arată că producția de carne de porc a crescut de la 337.000 de tone în 2023 la 368.000 de tone în 2024, cu perspective de a ajunge la 400.000 de tone în acest an.

„Aşa arată graficul privind producţia de carne românească de porc. În 2023 am avut o producţie de 337.000 de tone, în 2024 am ajuns la 368.000 de tone, iar în acest an am putea avea 400.000 de tone. Cu peste 10% în plus, în comparaţie cu anul trecut. Ar fi pentru prima dată, după mult timp, când vorbim de o creştere a producţiei din două cifre”, se arată într-un reportaj al Antena 1.

Creșterea este pusă pe seama investițiilor și repopulării fermelor. Reprezentanți ai producătorilor au precizat că majoritatea exploatațiilor funcționează la capacitate maximă sau vor atinge acest nivel până la finalul anului, estimându-se între 150.000 și 170.000 de porci în 2024, cu o posibilă dublare în 2025.

„Avem aproape toate fermele la capacitate maximă. Cele care nu sunt, vor atinge acestă capacitate până la sfârşitul anului. Estimăm o producţie de 150.000 – 170.000 de porci anul acesta, urmând ca anul viitor să ajungem la o producţie de 300.000 de capete. Faţă de anul trecut, avem o creştere de 30%”, afirmă Adrian Balaban, unul dintre producătorii locali de carne de porc.

Ministrul Agriculturii a indicat că, începând de anul acesta, producția de purcei va depăși 1,5 milioane de exemplare.

Producția de carne de pui a crescut cu aproape 9%, iar sectorul avicol poate acoperi integral cererea internă și are capacitatea de a exporta. Reprezentanți ai industriei consideră că România ar putea deveni, după Polonia, unul dintre principalii jucători pe piața europeană a cărnii de pasăre.

„Industria avicolă este capabilă să acopere integral cererea internă. Mai mult, suntem capabili să exportăm. Marii jucători din industria de carne de pasăre investesc în continuare şi asta va face, cu siguranţă, ca, după Polonia, România să fie unul din cei mai mari jucători de pe piaţa europeană”, punctează Horia Cardoş, care deține o companie în domeniul industriei alimentare.

Creșteri s-au înregistrat și în cazul altor tipuri de carne: +12% la vită și +62% la oaie și capră. Estimările arată că, dacă fermele rămân sănătoase, majorările ar putea ajunge la 20% până la finalul anului.

Cu toate acestea, România va continua să depindă de importuri, în special la carnea de porc. Producătorii avertizează că schimbările de taxare ar putea frâna trendul pozitiv și solicită mai multă predictibilitate pentru continuarea investițiilor. În prezent, țara noastră reușește să acopere doar jumătate din alimentele consumate, restul provenind din import.