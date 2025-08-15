Iar mai mult de 260 de milioane de pui se bucură deja de aceste îmbunătățiri. Angajamentul European pentru Pui reprezintă o politică fundamentată pe dovezi științifice, creată pentru a aborda probleme critice de bunăstare, precum creșterea rapidă, supraaglomerarea și sacrificarea brutală.

„Progresul din Europa, susținut de angajamentele unora dintre cei mai mari producători și retaileri, arată încă o dată că schimbarea trebuie să înceapă și la noi. Lipsa de implicare și de transparență a companiilor reprezintă o piedică majoră pentru progresul României în direcția îmbunătățirii i sistemele avicole intensive de creștere a puilor de carne”, declară Alexandra Ștefan, coordonatoarea inițiativei în România, parte a unui efort desfășurat la nivel european.

Principalele date din raport arată în felul următor:

334 de companii s-au angajat să aplice standardele ECC, ceea ce va diminua suferința a 1,3 miliarde de pui de carne anual;

Printre companiile semnificative care au adoptat angajamentul și raportează progresul se numără Carrefour (Franța și Spania), Auchan (Franța) și Lidl (Franța);

Cel mai mare producător francez de pui, LDC Grup, și-a asumat angajamentul de a implementa standardele ECC pentru toate produsele proprii până în 2028. Această inițiativă va îmbunătăți viața a aproximativ 120 de milioane de păsări pe an, reprezentând aproape 12% din întreaga producție de carne de pui din Franța;

Numeroase firme de catering au făcut angajamente la nivel european, inclusiv Sodexo, Elior Group și Compass Group;

Trei dintre cei mai importanți producători europeni de pui furnizează pui conform standardelor ECC la scară mare;

Diverse lanțuri hoteliere și-au asumat angajamentul la nivel european, printre care LouvreHotels, Scandic Hotels și Accor;

La nivelul Uniunii Europene, liderii din sectorul alimentelor congelate și-au luat angajamentul de a respecta standardele ECC. Printre cele mai cunoscute companii europene care au aderat se numără Nestlé, Unilever, Danone și Kraft Heinz;

Un brand de hrană pentru animale de companie și-a asumat angajamentul de a îmbunătăți bunăstarea puilor de carne. Hill’s s-a angajat să respecte toate cerințele ECC până în 2030.

Angajamentul European pentru Pui propune modificări simple, dar esențiale, care aduc un impact real în viața animalelor. Puii beneficiază de mai mult spațiu, lumină naturală și aer proaspăt, fiind crescuți în rase care le reduc suferința. Sunt prevăzute, de asemenea, metode de sacrificare mai umane. Iar respectarea acestor standarde este verificată prin audituri externe.

Pe scurt, un pui crescut în condiții superioare este un animal mai sănătos și o alegere mai responsabilă pentru consumatori. Această politică contribuie direct la diminuarea celor mai grave forme de suferință asociate cu creșterea intensivă a puilor de carne. Conform datelor Institutului Național de Statistică, în România, în anul 2024, au fost sacrificați aproximativ 349 de milioane de pui, majoritatea provenind din ferme intensive de carne.

Fondată în 2016 de The Humane League, Open Wing Alliance este o coaliție globală formată din aproape 100 de organizații pentru protecția animalelor din 75 de țări de pe șase continente, care promovează bunăstarea animalelor de fermă pe aproape toate piețele lumii.

Prin schimbul de cunoștințe, resurse și consolidarea comunității, OWA urmărește să elimine abuzurile asupra găinilor la nivel mondial, având deja peste 3.000 de angajamente corporative pentru implementarea unor politici mai stricte privind bunăstarea animalelor.

În România, proiectul a demarat în 2023, contribuind astfel la extinderea eforturilor pentru protecția și bunăstarea animalelor în țară.