La 21 august 2025, Uniunea Europeană și Statele Unite au emis o declarație comună care stabilește un cadru pentru un comerț și investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase.

Conform Comisiei Europene, această declarație confirmă și se bazează pe acordul politic convenit anterior, la 27 iulie, între președintele Comisie Europene, Ursula von der Leyen, și președintele SUA, Donald Trump.

În ceea ce privește sectorul agricol, noul acord dintre UE și SUA prevede că Uniunea Europeană își propune să elimine taxele vamale pentru toate produsele industriale americane și să acorde acces preferențial pe piața europeană pentru o gamă largă de produse marine și agricole din SUA, incluzând nuci, lactate, fructe și legume proaspete sau procesate, alimente procesate, semințe, ulei de soia, precum și carne de porc și bizon.

Totodată, Uniunea Europeană va adopta imediat măsurile necesare pentru a prelungi Declarația comună dintre SUA și UE privind acordul tarifar anunțat la 21 august 2020, referitor la homar, care a expirat la 31 iulie 2025, extinzând în același timp lista produselor pentru a include și homarul procesat.

Reprezentanții fermierilor europeni au transmis că, în ciuda declarațiilor Ursulei von der Leyen despre posibile acorduri tarifare „zero pentru zero” pentru anumite produse agricole, declarația comună UE–SUA nu include astfel de scutiri.

În schimb, acordul îmbunătățește accesul produselor agroalimentare americane pe piața europeană, în timp ce producătorii din UE se confruntă cu taxe vamale mai mari, de până la 15% pentru principalele produse de export. COPA-COGECA consideră că acest dezechilibru comercial este dăunător pentru fermieri, cooperative și economiile rurale, constituind o eroare strategică care subminează agricultura europeană.

”În ciuda declarațiilor publice ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, făcute în Scoția, cu privire la potențialele acorduri tarifare „zero pentru zero” pentru anumite produse agricole, declarația comună nu conține o astfel de scutire pentru niciun producător european. Așteptarea minimă era o scutire tarifară pentru vin și băuturi spirtoase – o soluție aprobată de părțile interesate atât din UE, cât și din SUA – totuși, aceasta nu a fost realizată. Dimpotrivă, acest acord oferă un acces îmbunătățit la piață pentru produsele agroalimentare din SUA, în timp ce producătorii din UE se confruntă cu taxe vamale mai mari, care acum cresc la 15%, pentru principalele produse de export. Acest rezultat unilateral nu este doar nejustificat, ci este profund dăunător pentru un sector deja supus presiunilor din cauza creșterii costurilor, a constrângerilor de reglementare și a concurenței globale tot mai mari. În termeni practici, agricultura UE este solicitată să accepte condiții comerciale mai slabe, în timp ce SUA beneficiază de noi avantaje. Aceasta nu este reciprocitate – este o eroare strategică care subminează fermierii, cooperativele agricole și economiile rurale ale UE”, susțin aceștia.

Reprezentanții fermierilor și cooperativelor europene au subliniat că UE trebuie să continue negocierile cu SUA pentru reducerea tarifelor la exporturile agricole cheie și să publice urgent o evaluare a impactului acordului asupra sectorului agricol, inclusiv efectele de substituție.

Ei atrag atenția că producătorii din UE sunt dezavantajați față de țări concurente precum Australia și Argentina și solicită clarificări privind ajustările regulamentelor de defrișare și directivele de sustenabilitate, precum și protejarea standardelor UE în privința normelor sanitare. Fermierii consideră că acordul confirmă neglijarea constantă a agriculturii în negocierile comerciale și cer Comisiei să prezinte măsuri imediate pentru a atenua impactul negativ asupra sectorului.

”Comisia Europeană trebuie să continue negocierile cu SUA privind reducerea tarifelor vamale la exporturile agricole cheie și ar trebui să efectueze și să publice urgent o evaluare a impactului acestui acord asupra sectorului agricol al UE, inclusiv o analiză detaliată a efectelor de substituție. Țările concurente, cum ar fi, de exemplu, Australia și Argentina, vor continua să beneficieze de taxe vamale mai mici de 10%, ceea ce înseamnă că producătorii din UE sunt acum dezavantajați și mai mult pe o piață cheie. Solicităm urgent clarificări cu privire la ajustările planificate de Comisie la regulamentul privind defrișările și directivele privind sustenabilitatea, precum și implicațiile acestora pentru producătorii din UE. Orice flexibilitate acordată normelor SPS sau certificării sanitare pentru SUA nu trebuie să se facă în detrimentul standardelor de producție ale UE sau al fermierilor. Acest acord UE-SUA confirmă o tendință îngrijorătoare: agricultura este în mod constant neglijată în negocierile comerciale ale UE. Solicităm Comisiei să explice modul în care acest rezultat se aliniază cu obiectivele sale declarate privind rolul strategic al sectorului nostru pentru Europa, reziliența rurală și comerțul echitabil și să prezinte măsuri imediate privind modul în care intenționează să atenueze impactul negativ”, mai transmit reprezentanții fermierilor și cooperativelor agricole din UE.

Comisia Europeană a precizat că, împreună cu statele membre și Parlamentul European, va pune rapid în aplicare principalele prevederi ale noului acord UE-SUA și se va angaja să negocieze un acord de comerț echitabil, echilibrat și reciproc avantajos cu SUA, conform cadrului convenit și procedurilor aplicabile.

”Comisia Europeană, cu sprijinul statelor membre ale UE și al Parlamentului European și în conformitate cu procedurile interne relevante, va proceda rapid la punerea în aplicare a principalelor aspecte ale noului acord UE-SUA. UE se va angaja, de asemenea, în negocierea unui acord privind comerțul echitabil, echilibrat și reciproc avantajos cu SUA, în conformitate cu cadrul convenit și cu procedurile aplicabile”,

Ca urmare a noului acord UE – SUA, Uniunea Europeană a suspendat, începând cu 7 august 2025, măsurile de reechilibrare adoptate pe 24 iulie 2025. Conform datelor Comisiei Europene, schimburile comerciale între UE și SUA s-au dublat în ultimul deceniu, depășind 1,6 trilioane de euro în 2024, din care 867 miliarde de euro reprezentau comerț cu bunuri și 817 miliarde de euro comerț cu servicii.

Aceasta echivalează cu peste 4,2 miliarde de euro în bunuri și servicii care traversează zilnic Atlanticul. În 2022, investițiile reciproce ale firmelor din UE și SUA au totalizat 5,3 trilioane de euro.