După mai multe luni de negocieri grele, Bruxelles și Washington au ajuns la un acord comun. Noua taxă de 15% este mult mai mare decât cea care era înainte (aproximativ 4,8%), dar mai mică decât ce amenințase președintele SUA, Donald Trump, că va impune dacă nu se semna nicio înțelegere. Taxa de 15% va intra în vigoare după ce UE va adopta o lege pentru a-și reduce propriile taxe vamale.

În plus, UE a promis să cumpere energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari americani și să facă investiții acolo de încă 600 de miliarde.

„Previzibilitate pentru companiile și consumatorii noștri. Stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume. Și securitate pentru locurile de muncă și creșterea economică pe termen lung în Europa. Acest acord comercial între UE și SUA aduce beneficii cetățenilor și companiilor noastre și consolidează relațiile transatlantice.

(…) Declarația comună UE-SUA de astăzi asigură cele mai bune condiții posibile pentru companiile și consumatorii din UE: ➡️ UE este singurul partener la nivel mondial cu un plafon tarifar global

➡️ garanție exclusivă privind limita tarifară pentru sectoarele farmaceutic și al semiconductorilor

➡️ plafon tarifar global de 15 % pentru marea majoritate a produselor, inclusiv pentru autovehicule și produse farmaceutice

➡️ tarife zero pentru produse precum aeronave, plută și medicamente generice

➡️ un angajament comun de a reduce și mai mult tarifele

➡️ poziția competitivă a exportatorilor din UE asigurată prin accesul continuu la piața SUA, care reprezintă 20 % din exporturile noastre

➡️ protejarea a milioane de locuri de muncă în UE

➡️ consolidarea relațiilor transatlantice la toate nivelurile”, a scris Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, pe contul ei de X (Twitter).

Today’s EU-US Joint Statement secures the best possible terms for EU companies and consumers: ➡️ the EU is the only partner worldwide with an all-inclusive tariff ceiling

➡️ exclusive guarantee on tariff limit for pharmaceutical and semiconductors sectors

Comisarul european Maros Sefcovic a spus că, din păcate, sectorul vinului nu a fost inclus pe lista celor scutite de taxe. El a explicat că negocierile cu Administrația Trump continuă și că ușa nu este închisă definitiv. Scutirea de la taxele vamale de 15% pentru vinuri și băuturi spirtoase este cerută în special de Franța și Italia. Oficialul european este încrezător că noile taxe vamale de 15% pentru mașini, care acum sunt de 27,5%, vor fi aplicate retroactiv, începând cu 1 august.

„Din nefericire, nu am reuşit ca acest sector al vinului să fie inclus la scutiri. Negocierile continuă. Aceste uşi nu au fost închise pentru totdeauna. Acţionăm cu hotărâre pentru a lansa procesul legislativ, cât mai rapid posibil”, a anunțat el într-o conferință de presă.