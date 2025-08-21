Ambasada Statelor Unite la București a transmis joi noi clarificări privind procedura de solicitare a vizelor, valabile începând cu 2 septembrie 2025. Modificările vizează în special condițiile de reînnoire a vizelor turistice și de afaceri (B1/B2) fără interviu.

„Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.

Potrivit anunțului oficial, cetățenii români care au avut o viză B1/B2 expirată în ultimele 12 luni pot aplica din nou prin curierat, fără a se prezenta la interviu, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

cererea este depusă în maximum 12 luni de la expirarea vizei anterioare;

solicitantul avea cel puțin 18 ani la momentul eliberării primei vize;

dosarul este depus în țara de cetățenie sau reședință;

nu există refuzuri sau declarații anterioare de neeligibilitate.

Totuși, ambasada avertizează că scutirea nu este garantată: decizia finală rămâne la latitudinea ofițerului consular, care poate convoca aplicantul la interviu dacă apar suspiciuni sau neclarități.

Noile reguli pot reduce costurile și timpul de așteptare pentru o categorie limitată de solicitanți, evitând deplasările la București. Cu toate acestea, majoritatea românilor continuă să fie obligați să treacă prin procedura clasică. Măsura subliniază încă o dată distanța dintre promisiunile de acces liber în SUA și realitatea birocratică.

Din punct de vedere economic, restricțiile mențin bariere pentru antreprenorii care vor să exploreze piața americană și afectează turismul bilateral. Fiecare viză nereînnoită echivalează cu oportunități pierdute atât pentru mediul de afaceri românesc, cât și pentru cel american.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reiterat că obiectivul major rămâne includerea României în programul Visa Waiver, însă a recunoscut că procesul este unul tehnic și politic complex. Oficialul a subliniat că Washingtonul analizează nu doar rata de refuz a vizelor, ci și nivelul de securitate și încrederea în instituțiile românești.

Regimul vizelor afectează și schimburile academice și științifice. Studenți, cercetători și specialiști IT depind de procedurile consulatului pentru a participa la conferințe, programe de schimb sau parteneriate de cercetare. Într-o eră a cooperării globale în domeniul tehnologic, România rămâne cu un handicap birocratic care limitează accesul la inovație.

Pe termen lung, menținerea vizelor plasează România într-o poziție paradoxală: stat integrat în spațiul Schengen, dar cu acces restricționat peste Atlantic. Această realitate alimentează percepția unei relații bilaterale incomplete și generează frustrări la nivel social și economic. Mai mult aici.

Anunțul Ambasadei SUA confirmă o ușoară relaxare a procedurilor, dar și menținerea controlului strict. Pentru români, vestea este un pas mic spre simplificare, însă insuficient în raport cu așteptările legate de Visa Waiver. Lecția rămâne clară: integrarea deplină în circuitul transatlantic se va câștiga nu prin promisiuni, ci prin reforme interne și prin consolidarea încrederii reciproce.