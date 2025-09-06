Andrei Muraru a afirmat că nu a întâlnit niciun interlocutor oficial care să fi menționat o relație de colaborare sau de prietenie cu Călin Georgescu.

El a amintit că în perioada dintre cele două tururi de scrutin din noiembrie – decembrie 2024 au circulat teorii potrivit cărora Bobby Kennedy, actual secretar al sănătății în SUA, ar fi urmat să-l sprijine pe Georgescu. Muraru a descris această afirmație drept o „manipulare de manual”.

El a adăugat că au existat și alte informații false, precum presupusa invitație a lui Georgescu la inaugurarea președintelui Trump, dar niciuna nu s-a confirmat. Potrivit ambasadorului, nu a apărut niciun mesaj de susținere din partea oficialilor americani pentru candidatul suveranist.

Diplomatul român a subliniat că propunerile lui Călin Georgescu din campania electorală nu aveau cum să găsească ecou în administrația Trump. Printre acestea s-ar fi numărat intenția de a disloca scutul antirachetă de la Deveselu sau reducerea contribuției României la NATO.

Muraru a explicat că aceste idei contravin intereselor strategice comune dintre România și Statele Unite.

„Mi-aduc aminte cum a început să se contureze această teorie în spaţiul public cu o manipulare de manual că între cele două tururi, între 24 noiembrie şi 6 decembrie, când s-au anulat alegerile, conform cărora Bobby Kennedy, care este actualul secretar al sănătăţii în Statele Unite, ar fi trebuit să vină să-l susţină, o minciună grosolană. Apoi că domnul Georgescu a fost invitat la inaugurarea a preşedintelui Trump, iarăşi o minciună. Apoi că ar exista susţinere şi n-am văzut niciun mesaj de susţinere de nicăieri şi n-am văzut niciun fel de… niciun interlocutor, să spun, nu a arătat în vreun fel susţinere pentru domnul Georgescu şi este şi greu de crezut că ideile politice pe care le-a exprimat domnul Georgescu în spaţiu public ar avea vreo rezonanţă în actuala administraţie Trump, va duc aminte intenţiile de a disloca scutul antirachetă de la Deveselu, de a reduce contribuţia financiară a României la NATO şi aşa mai departe”, a declarat Andrei Muraru pentru PrimaTV.

Pe lângă clarificările privind figura lui Georgescu, Andrei Muraru a explicat că a discutat cu oficialii americani motivele deciziei Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024.

„Am făcut acest lucru explicând pe larg raţiunile acestei decizii, dar şi angajamentul forţelor politice din România de a organiza alegeri libere şi corecte, ceea ce s-a întâmplat în mai, după care discuţia, din punctul meu de vedere, după interacţiunile pe care le-am avut, este închisă. Aceasta a fost, de fapt, miza şi miza acestor alegeri de a dovedi capacitatea României de a organiza alegeri libere şi corecte. Cert este că am trecut cu toţii printr-o traumă colectivă pe care nu vrem să o mai repetăm şi sperăm din toate inima că alţii au învăţat ceva din experienţa noastră în alte ţări din regiune sau de din alte părţi”, a mai afirmat Andrei Muraru.

El susține că a oferit explicațiile necesare și că, după scrutinul din mai 2025, partenerii americani au considerat că subiectul este închis.

„În mod evident, după 18 mai noi nu am mai fost puşi în situaţia de a discuta despre acest subiect şi, totuşi, Ambasada Statelor Unite de la Bucureşti a avut propria evaluare a alegerilor din 18 mai apoi administraţia americană a avut propriii observatori ai alegerilor şi toate aceste rapoarte, unele dintre ele care au fost aproape publice, ca să spun aşa, au arătat în mod clar că această discuţie este încheiată”, a punctat ambasadorul.

Pe tema programului Visa Waiver, Muraru a afirmat că are un optimism rezervat. El a evitat să avanseze un termen precis, dar a subliniat că România lucrează zilnic la acest dosar, atât la Casa Albă, cât și la Departamentul de Stat.

Ambasadorul a explicat că o eventuală decizie favorabilă ar reprezenta un atu important pentru facilitarea călătoriilor, pentru creșterea comerțului bilateral și pentru consolidarea relațiilor dintre România și Statele Unite.