India a hotărât să continue suspendarea taxelor vamale la importul de bumbac până la finalul anului, o decizie care oferă un răgaz temporar industriei locale de textile și îmbrăcăminte. Totuși, „această măsură ridică îngrijorări cu privire la sustenabilitatea pe termen lung”, explică Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Această scutire de taxe, introdusă inițial în luna august, a eliminat o taxă de 11% pentru importurile de bumbac. Efectul imediat este deschiderea pieței indiene către bumbacul provenit din piețele externe, cum ar fi SUA, Australia, Brazilia și Africa.

Pe piețele internaționale, anunțul a avut un impact aproape imediat – prețurile bumbacului au crescut ușor, cu 0,2%, după o perioadă de scăderi. Chiar dacă importurile mai ieftine vin în ajutorul producătorilor indieni, acest avantaj ar putea afecta negativ cererea pentru bumbacul autohton. Specialiștii avertizează că fermierii indieni riscă să fie afectați de scăderi de preț, mai ales într-un context în care recolta internă este pe cale să intre pe piață.

Pentru a contracara presiunile, autoritățile indiene au crescut cu 7,8% prețul minim garantat pentru bumbac, până la 8.110 rupii per 100 kg. Însă, în realitate, prețul de piață rămâne mai jos, în jur de 7.000 de rupii. Această diferență ar putea forța guvernul să achiziționeze cantități mari de bumbac pentru a stabiliza prețurile, ceea ce ar spori cheltuielile bugetare și ar pune presiune pe rezervele de stat.

Decizia vine într-un moment sensibil, pe fondul deteriorării relațiilor comerciale dintre India și SUA. „Președintele Donald Trump a dublat recent tarifele pentru exporturile indiene”, notează Radu Puiu, menționând că taxele pentru articolele de îmbrăcăminte și bijuterii au fost majorate la 50%. SUA reprezintă principala piață de export pentru aceste produse, cu livrări în valoare de aproape 22 de miliarde de dolari în 2024.

Potrivit noului regim tarifar, taxele se aplică doar produselor care nu conțin materii prime provenite din SUA. Pentru produsele care includ minimum 20% conținut american, se aplică o scutire parțială. În schimb, cele care nu ating acest prag vor fi taxate integral, ceea ce forțează exportatorii indieni să regândească lanțul de aprovizionare – un proces dificil și costisitor.

Exporturile Indiei către SUA au suferit fluctuații în ultimii ani. După ce au coborât de la 10,44 miliarde de dolari (FY23) la 10,02 miliarde (FY24), au revenit la 10,91 miliarde în anul fiscal curent. În același timp, exporturile totale de textile au urmat o tendință similară: 35,55 miliarde în FY23, 34,40 miliarde în FY24 și 36,55 miliarde în anul actual. SUA continuă să fie cel mai mare partener de export, absorbând circa 30% din produsele textile indiene.

Concurența, însă, se înăsprește. China rămâne lider în exporturile de textile către SUA, urmată de Vietnam, India și Bangladesh. Vietnamul și Bangladeshul beneficiază de taxe mult mai mici – în jur de 20% – ceea ce le oferă un avantaj semnificativ în fața Indiei.

„Prelungirea scutirii de taxe vamale reflectă o dublă necesitate: oferirea unei relaxări imediate sectorului textil orientat spre export al Indiei, atenuând în același timp impactul tarifelor SUA”, susține analistul XTB România. Accesul la bumbac mai ieftin reduce costurile de producție și ajută companiile indiene să-și mențină competitivitatea într-o piață tot mai dificilă.

Deși favorabilă exportatorilor, măsura pune presiune pe piața internă, afectând veniturile fermierilor și forțând intervenții guvernamentale costisitoare. În condițiile în care consumul încetinește, iar stocurile cresc, autoritățile se confruntă cu o alegere dificilă: protejarea fermierilor sau susținerea competitivității industriei.