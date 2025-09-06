Deși costurile generale de întreținere au scăzut, deținerea unui Tesla vine în continuare cu o mulțime de taxe și comisioane suplimentare subtile, pe care nici măcar nu le iei în considerare până nu vezi factura, explică ea. Și unele dintre aceste taxe sunt practic imposibil de prevăzut.

ODr Everyday Jan a detaliat costurile de cumpărare și funcționare a unui Tesla Model Y după ce a deținut un Toyota Prius.

Costurile de întreținere au scăzut, în general, dar bateria grea și cuplul suplimentar nu ajută când vine vorba de anvelope, care se uzează mult mai repede, conform supercarblondie.com.

Asigurările au crescut și ele, în principal pentru că Tesla este cumva considerată o marcă de lux.

Mai ales când vine vorba de Tesla Model Y, deoarece acest lucru implică faptul că cel mai bine vândut vehicul din lume în 2023 și 2024 este de fapt un vehicul de lux.

Apoi există și o mulțime de costuri suplimentare asociate cu statul în care locuiește această proprietară, California.

Taxa DMV este mult mai mare și a trebuit să cumpere și un suport pentru plăcuța de înmatriculare frontală, deoarece se pare că acesta nu este inclus, iar o plăcuță de înmatriculare frontală este obligatorie în California.

Chiar dacă Tesla a fost înființată în California, statul este, probabil, cel mai puțin prietenos cu Tesla în acest moment.

Producătorii auto adoră acronimele, motiv pentru care, în zilele noastre, se vorbește frecvent despre PHEV-uri și BEV-uri și așa mai departe.

PHEV înseamnă Plug-In Hybrid Electric Vehicle (Vehicul electric hibrid plug-in), în timp ce BEV înseamnă Battery Electric Vehicle (Vehicul electric cu baterie).

Descrierea unui PHEV drept „vehicul electric” este puțin înșelătoare, deoarece un PHEV este o mașină cu ardere internă care are și o baterie și poate fi folosită ca EV.

Un BEV este doar electric și nu are deloc un motor cu ardere internă.

Toyota Prius este unul dintre cele mai populare și mai bine vândute vehicule hibrid (PHEV), în principal pentru că a fost și primul.

Toyota, o companie despre care se știe că nu crede foarte mult în vehiculele electrice, a fost pionieră în domeniul mașinilor hibrid la jumătatea anilor 1990, pe vremea când toți ceilalți erau ocupați să construiască motoare V8.