Moțiunile inițiate de AUR vor fi prezentate astăzi, de la ora 11:00, în plenul reunit al Parlamentului, urmând ca dezbaterile și votul decisiv să aibă loc pe 7 septembrie. Formațiunea a depus aceste documente miercuri seară, subliniind că fiecare moțiune vizează domenii considerate profund afectate de acțiunile guvernamentale: economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea.

Nemulțumirile AUR se leagă de faptul că programul legislativ impus prin angajarea răspunderii nu a fost nici votat de cetățeni la alegeri, nici aprobat de Parlament în momentul învestirii executivului. Formațiunea acuză puterea actuală că a ales să legifereze prin impunere, eludând logica democratică și principiul separației puterilor în stat.

Tensiunile apar în contextul în care, luni, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege incluse în pachetul II de reformă. Premierul Ilie Bolojan a prezentat aceste proiecte în cinci ședințe succesive reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Conform articolului 114 din Constituție, dacă, în termen de trei zile de la prezentarea proiectelor de lege, este depusă o moțiune de cenzură și aceasta este adoptată de Parlament, Guvernul este considerat demis. În schimb, dacă nu este depusă sau nu este adoptată nicio moțiune de cenzură în acest interval, proiectele prezentate, eventual modificate sau completate prin amendamente acceptate de Guvern, sunt considerate adoptate.

Potrivit comunicatului transmis de AUR, asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi reprezintă o situație fără precedent în democrațiile europene, mai ales în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%. Această practică este considerată o transformare a Parlamentului într-o anexă formală și o privare a cetățenilor de dreptul la reprezentare.

Cele patru moțiuni vizează domeniile în care AUR acuză guvernul că afectează cel mai grav societatea: economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea.

„Guvernul coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna. Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri şi nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să îşi aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică şi separaţia puterilor în stat. Niciodată în istoria democraţiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condiţiile în care coaliţia de guvernare deţine o majoritate de peste 70%. Această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală şi lipseşte poporul român de dreptul fundamental la reprezentare. În faţa acestor abuzuri, AUR a depus patru moţiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care guvernul loveşte cel mai grav: economia, companiile de stat, instituţiile autonome şi sănătatea”, a transmis AUR într-un comunicat de presă publicat miercuri seară.

Prima moțiune denunță măsurile fiscale pe care AUR le consideră distructive pentru mediul de afaceri. Formațiunea susține că guvernul sufocă firmele mici și mijlocii și sprijină actorii internaționali prin menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri, în timp ce multinaționalele beneficiază de deductibilități speciale.

Alte critici vizează majorarea impozitului pe tranzacțiile bursiere, introducerea unei taxe suplimentare pentru transportatori, creșterea contribuției CASS pentru activitățile independente – măsură care ar afecta peste 650.000 de români activi – și un regim mai restrictiv pentru înființarea și funcționarea societăților comerciale, care ar bloca inițiativa privată.

„Guvernul îngroapă economia românească. În loc să sprijine antreprenorii români, guvernul preferă să înăbuşe energiile productive şi să favorizeze marii actori internaţionali”, a subliniat formațiunea.

A doua moțiune are în vedere guvernanța corporativă și acuză guvernul că a subordonat companiile de stat intereselor străine și clientelei politice. AUR susține că noul cadru legislativ dezavantajează statul român în companii precum OMV Petrom sau Rompetrol Rafinare, unde acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control.

Formațiunea critică înființarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), considerată un instrument politic prin care guvernul ar putea numi exclusiv oameni fideli în consiliile de administrație. De asemenea, se introduce obligativitatea prezenței unui funcționar public subordonat politic în fiecare consiliu de administrație, fapt ce ar transforma managementul companiilor într-o anexă de partid.

„Guvernul Bolojan a ales să subordoneze companiile de stat intereselor străine şi clientelei politice printr-un nou cadru legislativ viciat”, acuză AUR.

A treia moțiune vizează reforma instituțiilor autonome precum ANR, ASF și ANCOM. AUR consideră că reforma anunțată de guvern este una falsă, deoarece sinecurile politice rămân, iar salariile de lux sunt doar marginal reduse, de la 15.000 la 12.000 de euro.

În schimb, reducerile de personal ar afecta zonele de control și verificare, slăbind capacitatea de supraveghere a piețelor de energie, telecomunicații și asigurări. Totodată, nu sunt introduse criterii de performanță sau standarde de calitate, iar funcțiile politice se mențin neschimbate.

Ultima moțiune se concentrează pe domeniul sănătății, unde AUR acuză guvernul că sacrifică pacienții pentru economii la buget. Printre criticile aduse se află reducerea numărului de investigații medicale decontate, limitarea accesului la diagnostic și tratament pentru bolnavii cronici, constrângerea medicilor de a prescrie doar anumite medicamente compensate și majorarea taxei clawback, care ar putea duce la retragerea de pe piață a medicamentelor generice.

„Guvernul Bolojan loveşte în cel mai sensibil domeniu: sănătatea. Aceste măsuri nu aduc economii reale, ci vor genera cheltuieli şi mai mari prin spitalizări şi tratamente tardive, în timp ce pacienţii sunt condamnaţi la suferinţă şi lipsă de tratamente”, a subliniat AUR.

De asemenea, medicina de familie și ambulatoriul sunt marginalizate, ceea ce ar genera liste de așteptare mai lungi și inegalități teritoriale mai mari, subliniază formațiunea. În încheiere, AUR a precizat că nu contestă prevederea care vizează pensiile magistraților.