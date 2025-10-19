Introducerea unei taxe de autostradă în Țările de Jos nu este o surpriză completă pentru observatorii din domeniul transporturilor. Deși țara era una dintre puținele din Europa de Vest fără un sistem de plată pentru utilizarea rețelei de autostrăzi, autoritățile olandeze au decis să urmeze exemplul altor state europene.

Măsura este justificată prin nevoia de a acoperi costurile tot mai ridicate ale infrastructurii și de a sprijini tranziția către un transport sustenabil.

Franța, Italia și Austria aplică de mulți ani taxe similare, iar rezultatele financiare și logistice ale acestor sisteme au fost adesea invocate ca argument în favoarea extinderii modelului la nivel european.

Olanda devine, astfel, cel mai recent stat care adoptă o taxare directă pentru utilizatorii autostrăzilor, încercând să combine întreținerea drumurilor cu obiectivele de reducere a emisiilor.

Pentru mulți șoferi străini, în special din Germania, măsura înseamnă o schimbare semnificativă în modul în care își planifică deplasările. Cei care călătoresc frecvent pentru muncă sau tranzitează Olanda spre alte destinații europene vor trebui să includă în buget o nouă categorie de cheltuieli legate de transport, spun cei de la Ziarul Românesc.

În contextul scumpirii generale a combustibililor și a taxelor de drum din mai multe state, decizia este privită ca un factor care va influența costurile de mobilitate pe termen lung.

În plus, autoritățile olandeze intenționează să folosească această măsură ca parte a unui sistem mai amplu de taxare digitală a drumurilor, bazat pe monitorizarea distanței parcurse. Proiectul-pilot va fi analizat în anii următori pentru a stabili dacă modelul poate fi extins la nivel național.

Taxa va fi introdusă inițial pe o porțiune de aproximativ 12 kilometri, situată între localitățile Bemmel și Zevenaar, în estul Olandei. Conform planurilor oficiale, lucrările de construcție pentru această secțiune vor fi finalizate până în anul 2031.

Costul total al proiectului este estimat la 2,5 miliarde de euro, iar o parte semnificativă din finanțare va proveni din taxele plătite de utilizatori, potrivit datelor publicate de KA Insider.

Guvernul olandez a explicat că noua autostradă va integra tehnologii moderne de control al traficului, senzori digitali și infrastructură dedicată vehiculelor electrice. De asemenea, planul prevede instalarea de stații rapide de încărcare și sisteme de monitorizare în timp real a fluxului de vehicule.

Aceste elemente sunt menite să reducă blocajele și să îmbunătățească siguranța rutieră, însă toate aceste îmbunătățiri vin la pachet cu introducerea taxei.

Decizia a fost luată în contextul unui program național de investiții în infrastructura rutieră, prin care Olanda dorește să își consolideze poziția de nod strategic în rețeaua europeană de transport. Chiar dacă lucrările nu au început încă, autoritățile au confirmat că taxarea va fi implementată imediat după finalizarea tronsonului, făcând parte din planul de recuperare a investiției.

Ministerul Infrastructurii și Gestionării Apei din Olanda a transmis că noua taxă „este necesară pentru sustenabilitate și siguranță rutieră”. Potrivit instituției, introducerea plății pentru accesul la autostrăzi reprezintă un pas esențial pentru întreținerea infrastructurii și pentru descurajarea traficului excesiv în zonele aglomerate.

În același timp, oficialii subliniază că o parte din fondurile colectate vor fi direcționate către proiecte de mobilitate verde, inclusiv piste pentru biciclete și extinderea transportului public în regiunile limitrofe. Măsura ar urma să contribuie la reducerea emisiilor de carbon și la îmbunătățirea calității aerului.

Cu toate acestea, o parte a opiniei publice consideră că noua taxă va afecta negativ mobilitatea transfrontalieră. Criticii susțin că măsura este un pas înapoi pentru libertatea de circulație în Uniunea Europeană, mai ales pentru lucrătorii care fac naveta zilnic între Olanda și Germania.

De asemenea, se estimează că și turismul de weekend ar putea fi influențat, întrucât mulți vizitatori ar putea evita deplasările scurte peste graniță din cauza costurilor suplimentare.

În regiunile de frontieră, primarii și reprezentanții locali cer guvernului de la Haga să ofere compensații sau reduceri pentru rezidenții care folosesc frecvent autostrada. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă vor fi prevăzute excepții sau tarife diferențiate.