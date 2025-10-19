Românii se pregătesc pentru două nopți extrem de reci, urmate de o încălzire accentuată a vremii spre finalul săptămânii. Meteorologii anunță că, în special în Transilvania și în depresiunile din estul regiunii, termometrele vor coborî în noaptea de duminică spre luni și luni spre marți până la minus 8 grade Celsius.

În restul Transilvaniei, Banat, Crișana și Maramureș sunt așteptate temperaturi între minus 4 și zero grade, iar în sud și est valorile se vor situa între 0 și 4 grade Celsius.

Directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a explicat pentru Digi24 că și în București, în zonele de nord, temperaturile pot coborî în apropierea pragului de îngheț. Pe parcursul zilei de luni, maximele se vor menține între 8 și 17 grade, valori ușor sub media normală a perioadei.

„Urmează două nopți foarte reci în toată țara, mai ales în Transilvania, în partea de est a Transilvaniei, în depresiuni. Mâine dimineață și posibil și în noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî spre minus 8 grade Celsius. Minus 4 până la zero grade Celsius în restul Transilvaniei, în Banat, în Crișana, Maramureș. Temperaturi în jurul a zero grade în mare parte a Moldovei, dar și în partea de sud a țării, temperaturi care să nu depășească în general 2-4 grade. La București, mâine dimineață, în partea de nord a orașului, de asemenea, nu este exclus ca temperatura să coboare spre zero grade. Pe parcursul zilei de mâine, temperaturi comparabile cu ce am avut astăzi (duminică, 19 octombrie). În continuare, sub normalul acestei perioade, în general opt la 17 grade, urmând ca de marți, treptat, temperaturile să înceapă să crească”, a explicat Florinela Georgescu pentru postul tv.

De marți, însă, vremea va începe să se încălzească treptat, iar de joi se așteaptă o creștere semnificativă a temperaturilor. În sudul țării, maximele ar putea ajunge la 25-26 de grade Celsius, marcând o trecere rapidă de la frigul de toamnă timpurie la o vreme de primăvară.

Florinela Georgescu mai anunță că ploile vor fi izolate, doar în regiunile vestice și centrale, iar în Capitală, după cele două nopți reci, urmează o perioadă cu soare și temperaturi confortabile, ce vor depăși 20 de grade în a doua parte a săptămânii.