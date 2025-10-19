Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat că viitoarele negocieri de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate să aibă loc la Budapesta, vor rămâne în istorie ca un moment definitoriu al diplomației mondiale, subliniind rolul strategic jucat de Ungaria.

El a spus că, dacă procesul de pace va reuși, istoria va consemna faptul că Budapesta a devenit locul unde s-a pus capăt războiului ruso-ucrainean, iar acest fapt va consolida poziția premierului Viktor Orbán ca lider cu influență globală.

Chirieac a susținut că premierul ungar a știut să se poziționeze inteligent între marile puteri, devenind un actor indispensabil în ecuația globală.

Potrivit acestuia, Orbán ar fi reușit să mențină relații apropiate atât cu Rusia, cât și cu Statele Unite, iar faptul că Trump ar fi acceptat să se întâlnească din nou cu Vladimir Putin la Budapesta demonstrează capacitatea diplomatică a guvernului ungar. Analistul a remarcat că Budapesta se pregătește să devină un nou centru al diplomației mondiale.

„Dacă se reușește un proces de pace, și peste 100 de ani istoria va consemna acest lucru: că pacea în războiul ruso-ucrainean s-a semnat la Budapesta. L-ați văzut în Egipt pe Donald Trump, alături de Viktor Orbán, iar președintele SUA a spus despre Orbán că este prietenul lui bun. Atunci era vorba despre încercarea de a face pace în Orientul Mijlociu, acolo unde oricum s-au eliberat 20 de ostatici israelieni în viață. Vorbim despre politică mare, Viktor Orbán este agentul lui Putin în Uniunea Europeană și a știut să se apropie de Donald Trump. S-a și văzut cu el anul acesta, iar președintele SUA a acceptat să se întâlnească din nou cu Vladimir Putin la Budapesta. Ce să mai spunem?”, a spus Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Comentând recenta vizită a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, Chirieac a spus că Ungaria a reușit o mișcare de mare curaj diplomatic, în condițiile în care Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Tribunalul Penal Internațional.

El a explicat că Ungaria a ieșit din Curtea Penală Internațională chiar înainte ca avionul liderului israelian să aterizeze, arătând că guvernul Orbán știe să-și apere interesele și parteneriatele strategice fără ezitare.

„Noi ar trebui să avem o relație fundamentală cu Israelul și avem și parteneriat strategic, dar Benjamin Netanyahu nu poate veni în România, fiindcă are un mandat de arestare emis de Tribunalul Penal Internațional. Ungaria lui Orbán l-a invitat oficial la Budapesta pe domnul premier Netanyahu, care a ajuns acolo. Înainte ca avionul să pună roțile pe pistă, Ungaria a ieșit din Curtea Penală Internațională”, a afirmat jurnalistul.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă avionul președintelui rus Vladimir Putin ar tranzita spațiul aerian al României, Bogdan Chirieac a afirmat că nu s-ar produce nicio reacție notabilă, pentru că Uniunea Europeană ar permite deplasarea liderului rus pentru a ajunge la negocierile de la Budapesta.

Analistul a precizat că Ungaria a reușit o performanță diplomatică remarcabilă, reușind să atragă întâlnirea pe teritoriul său, deși toată lumea se aștepta ca aceasta să aibă loc în Turcia.

Apoi, Chirieac spune că liderii UE se vor întâlni foarte probabil cu Donald Trump, tot la Budapesta.

„Practic, capitala Ungariei devine centrul lumii”, a fost replica sa.

În final, Chirieac a ironizat politica externă românească, spunând că nu se poate face nicio comparație între ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, și Oana Țoiu.

Analistul a susținut că simpla menționare a numelui ministrului român provoacă ridicol, din cauza lipsei totale de realizări și de prezență internațională.

El a adăugat că, în timp ce Budapesta joacă în „politica mare, planetară”, România continuă să se marginalizeze, pierzând contactul cu marile decizii ale lumii.