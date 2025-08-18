Încă din prima parte a intervenției sale, Nicușor Dan a subliniat că o întâlnire între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea un impact important în procesul de oprire a conflictului armat din Ucraina.

„Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski, asta este locul în care eu îmi doresc să ajungem. E un pas înainte faptul că preşedintele Trump a spus că îşi doreşte asta şi că îşi doreşte să se întâmple într-o săptămână-două, deci eu sper să avem asta. Dacă o să avem o primă întâlnire în formatul ăsta, eu cred că nu o să fie nicidecum ultima, deci o să fie un proces şi eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum nu a fost de trei ani şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan, luni după-amiază, la Roşia Montană, în judeţul Alba.

Președintele României a precizat că nu se așteaptă ca o singură discuție să ducă la rezultate decisive. În opinia sa, o asemenea întâlnire ar reprezenta începutul unui proces de durată.

Șeful statului a arătat că Moscova nu are interes real pentru încetarea ostilităților, întrucât își menține avantajul militar.

„Rusia, ca să fim foarte clari, nu îşi doreşte pace, pentru că ea e în ofensivă, a câştigat un teritoriu, dacă şi-ar fi dorit pacea ar fi participat la negocieri până în momentul ăsta şi atunci singura modalitate de a o aduce la o masă de negocieri adevărată este cu sancţiunile economice”, consideră preşedintele.

Conform lui Nicușor Dan, numai presiunea economică poate obliga Rusia să ia în calcul un acord autentic. Acesta a insistat că menținerea presiunilor internaționale este esențială.

Liderul de la București a precizat că măsurile restrictive impuse până acum au produs deja dificultăți economice semnificative Federației Ruse.

„E în suferinţă economică Rusia, în urma sancţiunilor pe care lumea occidentală i le-a aplicat deja. Dacă Statele Unite intră şi cu un pachet aşa cum a fost discutat în Congres împotriva Rusiei, ăsta va fi un argument principal, important”, a mai declarat şeful statului.

El a amintit că sancțiunile viitoare, în special cele adoptate de Congresul american, ar putea consolida presiunea asupra Kremlinului. Dan a punctat că aceste măsuri ar putea deveni decisive în cadrul negocierilor.

Întrebat despre conținutul discuțiilor avute cu liderii europeni, Nicușor Dan a precizat că a subliniat aceeași idee: implicarea Statelor Unite este esențială în orice proces de pace.

El a subliniat că, în cazul unei întâlniri în format trilateral, Washingtonul va putea observa direct modul în care Moscova tratează negocierile.

„Le-am transmis aceleaşi idei, respectiv că e foarte important ca Statele Unite să fie parte din toată discuţia pentru pace, că e important să ajungem să existe discuţii Trump-Zelenski-Putin şi că, dacă se va ajunge acolo, administraţia americană se va convinge de adevăratele intenţii ale Rusiei”, a afirmat președintele.

Astfel, Nicușor Dan a arătat că România sprijină activ dialogul internațional și susține implicarea directă a Statelor Unite în negocieri.