Cei doi copii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva ar avea nume false în acte — Ivan și Vladimir Spiridonov — scriu jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin în cartea lor „Țarul propriei persoane”. Se pare că numele „Spiridonov” vine de la bunicul lui Putin, care se numea Vladimir Spiridonovici Putin.

Putin, Kabaeva și cei doi copii ai lor și-ar petrece mult timp la reședința prezidențială Valdai. Acolo, Kabaeva ar avea un palat din lemn, un centru spa, o zonă de joacă pentru copii și un parc mare.

Despre faptul că fiii lor se numesc Ivan și Vladimir s-a mai scris și înainte, în publicația „Dossier”, doar că atunci ei au fost prezentați cu numele „Putin”.

Kremlinul nu a confirmat oficial nici relația lui Putin cu Kabaeva, nici existența copiilor. Președintele Rusiei este cunoscut pentru discreția cu care își păstrează viața personală departe de ochii publicului. Într-un interviu mai vechi, el spunea că are o viață privată în care nu permite intervenții din exterior.

„Am o viață privată în care nu permit interferențe. Trebuie respectată”, afirmat Putin la acel moment.

Fiicele lui Putin din prima căsătorie ar trăi și ele cu nume false — Katerina Tihonova și Maria Voronțova. Numele „Tihonova” vine, cel mai probabil, de la bunica din partea mamei, Ekaterina Șkrebneva.

O altă fiică a lui Putin, născută în afara căsătoriei, ar locui în Franța și ar folosi numele de „Elizaveta Olegovna Rudnova” — același nume cu al unei vechi prietene decedate a lui Putin.

De ceva vreme se știe însă că Maria Voronțova, fiica cea mare a lui Putin, ar fi fost la un pas de moarte. Femeia ar fi fost rănită în timpul războiul din Ucraina. O mină ar fi explodat lângă ea și ar fi suferit o comoție, potrivit informațiilor care circulă pe mai multe canale de Telegram. În ciuda acestui fapt, ea a continuat să-i trateze pe rușii răniți.

Maria Voronțova este medic endocrinolog și reumatolog. Ea ar fi tratat peste 10.000 de militari ruși într-un spital mobil, aflat aproape de frontul de luptă. Ulterior, spitalul mobil ar fi fost atacat de soldații ucraineni.