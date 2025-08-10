După mai bine de un sfert de secol în fruntea Rusiei, Vladimir Putin, în vârstă de 72 de ani, se află într-un moment decisiv. Întrebarea despre cine îi va succeda la Kremlin capătă tot mai multă importanță, atât în interiorul Rusiei, cât și pe scena internațională.

Un sondaj realizat în iulie 2024 de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), care a consultat peste 40 de experți în probleme rusești, relevă opinii clare despre viitorul politic al țării, scrie site-ul The Week.

Conform rezultatelor sondajului, 40% dintre analiști cred că Putin va rămâne în funcție până la moarte, iar doar 3% se așteaptă ca acesta să renunțe voluntar la putere. Aceste cifre arată că schimbarea la vârful Rusiei este văzută de majoritatea ca un eveniment ce se va produce inevitabil, dar nu prin voința liderului actual.

Totuși, se fac deja liste care anunță potențialii favoriți pentru funcția supremă în stat.

„Putin ia în considerare constant potențiali succesori și a confirmat că are o listă de candidați”, a afirmat o publicație internațională.

În ceea ce privește succesorul favorit, actualul prim-ministru Mihail Mișustin se evidențiază clar ca principal candidat. La 59 de ani, Mișustin este economist de profesie, cu studii superioare și o experiență vastă în domeniul fiscal, fiind fost șef al serviciului fiscal rus timp de un deceniu.

Conform Constituției, el ar deveni președinte interimar dacă Putin și-ar înceta mandatul înainte de termen. Experții ruși și occidentali îl consideră pe Mișustin candidatul cu cele mai mari șanse să preia conducerea țării. El a fost discret în declarații despre războiul din Ucraina și s-a concentrat în special pe gestionarea efectelor sancțiunilor occidentale impuse Rusiei.

Pe lângă Mișustin, în topul preferințelor se află și Serghei Sobianin, primarul Moscovei. Acesta, în vârstă de 66 de ani, este un aliat apropiat al lui Putin, membru al partidului Rusia Unită și cu o bogată experiență în administrația publică, inclusiv ca vicepremier între 2008 și 2010. Sobianin este văzut ca un candidat serios pentru conducerea Rusiei, având un profil politic bine conturat.

Sondajul include și alte nume importante, printre care Aleksei Diumin, Dmitri Medvedev, Andrei Belousov, Dmitri Patrușev, Nikolai Patrușev, Serghei Kirienko, Denis Manturov și Maksim Oreșkin. Acești politicieni sunt considerați potențiali candidați la preluarea puterii, fiecare cu niveluri diferite de susținere și influență în cadrul elitei politice ruse.

Analizele internaționale arată că ieșirea lui Putin de la putere poate urma mai multe scenarii. Pe lângă varianta morții în funcție, care este văzută ca cea mai probabilă, experții estimează că ar putea avea loc:

o lovitură de palat (23%),

o înfrângere militară (9%),

o reformă a sistemului de guvernare (8%),

sau chiar o revoluție (5%).

Institutul pentru Studiul Războiului atrage atenția asupra faptului că, în ciuda victimelor numeroase, aproximativ 900.000 de ruși uciși sau răniți, războiul din Ucraina nu a reușit să atingă obiectivele militare declarate de Kremlin. Această situație, alături de izolare internațională severă, ar putea intensifica tensiunile interne și presiunile asupra lui Putin.

În plus, analiza RAND evidențiază relațiile tot mai strânse dintre Rusia și Coreea de Nord. Această colaborare este caracterizată drept „o căsătorie de conveniență sau chiar o căsătorie a disperării”, fiind determinată de eșecul Moscovei de a obține sprijin favorabil din partea administrației americane precedente.

Viitorul politic al Rusiei rămâne incert, iar succesiunea la Kremlin este subiectul unor speculații intense, alimentate de tensiunile interne și contextul geopolitic complex. În acest moment, Mihail Mișustin pare să fie favorit pentru preluarea puterii, însă tabloul politic este în continuă schimbare, iar Rusia se pregătește pentru o etapă nouă, după era Putin.