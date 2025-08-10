Discuțiile legate de modificarea granițelor Ucrainei au devenit punctul central înaintea întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Independent, Putin ar fi prezentat SUA un plan prin care Ucraina ar urma să cedeze anumite teritorii către Rusia. Surse din administrația de la Kiev susțin că acest summit a fost organizat rapid deoarece Washingtonul a acceptat „de facto” aceste propuneri.

În detaliu, planul transmis de Putin prin intermediul trimisului special Steve Witkoff, după întâlnirea recentă de la Moscova, include retragerea trupelor ucrainene din regiunile parțial ocupate Donețk și Luhansk.

Conform surselor din echipa lui Zelenski, această cedare este una dintre condițiile-cheie puse de Kremlin pentru o eventuală încetare a conflictului, scrie Kyiv Independent.

Un element „de bunăvoință” din partea Rusiei, conform surselor, ar fi retragerea trupelor din părți ale regiunilor Harkov și Sumi, aflate în nord-est, unde Kremlinul a preluat deja unele zone.

Putin ar fi indicat că este mulțumit cu linia actuală de demarcație în sudul regiunilor Zaporojie și Herson, unde Rusia controlează majoritatea teritoriului, fără să ceară însă capitalele administrative ale acestor zone. Din perspectiva surselor ucrainene, acest plan este inacceptabil.

„Cine ar da armatei un astfel de ordin de retragere?”, a declarat o persoană din administrația de la Kiev implicată în monitorizarea situației.

Totodată, aceeași sursă susține că graba anunțării întâlnirii Trump-Putin sugerează un acord tacit al Statelor Unite cu propunerea Kremlinului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat în mod clar poziția țării sale: Ucraina „nu va ceda teritorii ocupantului”. Înainte de întâlnirea planificată între Trump și Putin, Zelenski a subliniat că orice decizie care exclude Ucraina în procesul de negociere este o decizie împotriva păcii.

Liderul de la Kiev a respins vehement ideea unui schimb de teritorii, calificând-o drept „născută moartă”. Zelenski a menționat că „răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituţia Ucrainei.

Nimeni nu se va abate de la asta”. Totodată, el a afirmat că Ucraina este pregătită pentru „decizii reale” ce ar putea aduce stabilitate și pace în regiune.

Mass-media internațională a relatat că Putin a cerut controlul total asupra regiunilor Donețk și Luhansk, ceea ce ar însemna cedarea unor teritorii extinse și a unor orașe cu valoare strategică pentru Ucraina. Kievul vede aceste solicitări ca pe o amenințare directă la suveranitatea sa.

În acest context tensionat, președintele Zelenski avertizează că orice concesie teritorială impusă fără acordul său nu este doar o înfrângere politică, ci și un obstacol major în calea unei păci durabile. Liderul ucrainean menționează constant necesitatea ca deciziile să fie asumate doar cu participarea și acceptul Ucrainei.