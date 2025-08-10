Casa Albă analizează posibilitatea de a-l invita pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska, în contextul discuțiilor privind războiul din Ucraina, conform unor surse citate de NBC News și preluate de SkyNews.

Informațiile au apărut la scurt timp după ce autoritățile din Washington și Moscova au confirmat că președinții celor două țări se vor întâlni vineri pentru a discuta posibilitatea încheierii conflictului din Ucraina.

Conform unui oficial american de rang înalt și altor trei surse apropiate discuțiilor, administrația Trump ia în calcul invitația adresată președintelui Ucrainei. „Este un subiect aflat în discuție”, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu situația.

Deși participarea lui Zelenski nu este încă confirmată, sursele susțin că nu există certitudinea că liderul ucrainean va fi prezent în Alaska. Totuși, un oficial al administrației americane a subliniat că acest lucru rămâne o opțiune „foarte posibilă”.

„Există un mare optimism în legătură cu această posibilitate”, a adăugat oficialul. În ceea ce privește întrebarea referitoare la o invitație oficială adresată lui Zelenski, un alt reprezentant al Casei Albe a afirmat: „Președintele este deschis ideii unui summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, însă, Casa Albă se concentrează pe organizarea întâlnirii bilaterale cerute de președintele Putin”.

Înainte de confirmarea summitului, Donald Trump a afirmat pentru jurnaliștii de la Casa Albă că „suntem foarte aproape de un acord” care ar putea pune capăt războiului din Ucraina.

Războiul din Ucraina pare să intre într-o nouă fază de negocieri, marcată de mize politice și teritoriale mult mai mari. Surse internaționale indică faptul că Kremlinul a formulat un plan de pace în care Vladimir Putin ar fi dispus să oprească conflictul, cu condiția unor cedări teritoriale semnificative din partea Ucrainei. Propunerea, dezvăluită recent de presa americană, vizează în mod special regiunile strategice din estul Ucrainei și peninsula Crimeea.

Planul prevede retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk, parte a Donbasului, zonă unde Rusia controlează deja o mare parte din Lugansk. În plus, Moscova ar solicita ca anexarea Crimeei, realizată în mod ilegal în 2014, să fie acceptată oficial la nivel global.

Presa din Occident avertizează că planul propus ar putea schimba radical harta Europei, oferind Moscovei o victorie diplomatică majoră. În spatele negocierilor, însă, se află și îngrijorări serioase: un astfel de acord ar putea slăbi Ucraina și ar lăsa Europa vulnerabilă în fața unei Rusii care ar putea să-și refacă rapid forțele militare.