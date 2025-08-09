Tarifele lui Trump lovesc în aurul Elveției. Argumentul principal al președintelui american Donald Trump este simplu: liderul american consideră că partenerii comerciali ai Statelor Unite beneficiază de acces larg la piața americană, în timp ce restricționează accesul produselor americane, creând dezechilibre comerciale persistente, scrie Deutsche Welle.

În cazul Elveției, Trump a contestat deficitul comercial de 48 de miliarde de dolari (41,2 miliarde de euro) al națiunii alpine, spunând că acesta demonstrează că firmele elvețiene „profită” de SUA.

Din acest motiv și din cauza aparentei lipse de dorință a Elveţiei de a remedia dezechilibrul, Trump impus un tarif mult mai mare importurilor elvețiene decât cel de 15% al Uniunii Europene, subliniază DW.

39% este cel mai mare tarif impus de SUA și ar putea provoca daune majore comerțului cu America, cel mai important partener comercial al Elveției. Aproximativ 18% din exporturile elvețiene au traversat Atlanticul anul trecut.

În ciuda discuțiilor intense și a unei vizite cu miză mare la Washington a președintei Karin Keller-Sutter, Elveția nu a reușit să încheie un acord-cadru cu SUA, așa cum au făcut UE, Japonia sau Regatul Unit.

Keller-Sutter nici măcar nu a reușit să obțină o întâlnire cu Trump. În schimb, s-a întâlnit cu secretarul de stat Marco Rubio, care nu supraveghează politica comercială. Așa că a plecat cu mâinile goale.

Taxele vamale, care au intrat în vigoare joi, 7 august 2025, afectează cel mai puternic bunurile de lux și cele de consum, ceasurile, produsele de îngrijire a pielii și cosmeticele, instrumentele de precizie și ciocolata urmând să se confrunte cu creșteri mari de prețuri în SUA.

Sectorul elvețian de rafinare a aurului a fost analizat cu atenție, deoarece joacă un rol surprinzător de important în economie, făcând ca dezechilibrul comercial să pară mult mai mare.

Administrația Trump a luat în calculul tarifelor miliardele de dolari în aur care trec prin Elveția în fiecare an. Aparent, elvețienii fac avere din rafinarea aurului din Africa, Asia, Australia și America de Sud. Peste 2.000 de tone de aur sunt importate anual, o mare parte din acestea provenind de la bănci intermediare din Londra, New York și din alte părți, și ulterior reexportate.

În ciuda faptului că este cel mai mare centru de rafinare a aurului din lume, sectorul aurifer al Elveției este mic, cu doar cinci rafinării care angajează aproximativ 1.500 de persoane.

Deși valoarea metalului prețios pe care îl procesează este uriașă, rafinăriile elvețiene spun că profitul pe care îl obțin din prelucrarea aurului în lingouri de aur, monede de grad investițional și piese de precizie pentru ceasuri, electronice și bijuterii este unul mic.

Creșterea cererii de aur la nivel global a stimulat rafinarea aurului în Elveția, distorsionând și mai mult datele comerciale.

„Deși exporturile de aur au atras atenția, deoarece au crescut vertiginos în acest an, din punct de vedere istoric, Elveția a înregistrat un deficit comercial la aur cu SUA. Așadar aurul nu contribuie foarte mult la excedentul comercial structural al Elveției cu SUA”, a declarat economistul Adrian Prettejohn.

Banca Națională a Elveției (SNB) susține că aurul ar trebui exclus din calculul tarifelor, deoarece rafinăriile câștigă o mică taxă pentru prelucrarea metalului prețios.

Cea mai mare parte a banilor provine din aurul în sine, nu din forța de muncă sau producția elvețiană, a declarat SNB.

Deși valoarea totală a comerțului cu aur al Elveției către SUA a fost de peste 36 de miliarde de dolari în primul trimestru al acestui an, industria înregistrează profituri de doar câteva sute de milioane de dolari pe an.

Deficitul comercial rămas este alcătuit în mare parte din exporturile de produse farmaceutice, ceasuri și bunuri de inginerie de precizie.

Simon J. Evenett, profesor de geopolitică și strategie la Școala de Afaceri IMD din Lausanne, a declarat pentru Bloomberg că „aurul este special”, deoarece „nu este fabricat în Elveția, iar ”prelucrat” este un cuvânt mai potrivit”.

Producătorii elvețieni care nu produc aur susțin că vor fi afectați de tarifele vamale, chiar dacă, în mare parte, nu sunt de vină pentru acest dezechilibru.

Asociația de afaceri Economiesuisse a îndemnat guvernul să continue discuțiile care vizează reducerea tarifelor vamale, care, probabil, vor avea un impact sever asupra creșterii economice.

Hans Gersbach, economist la Institutul Economic Elvețian KOF, cu sediul la Zurich, a estimat că taxele vor reduce PIB-ul elvețian cu 0,3% până la 0,6% în următorul an, dacă vor rămâne în vigoare mult timp.

Produsele elvețiene vor deveni în curând necompetitive pentru consumatorii americani, față de bunurile similare produse în UE sau Marea Britanie, care au obținut un acord tarifar de 10%.

Consiliul Federal, ramura executivă elvețiană, a ținut o ședință de urgență joi după-amiază, după care a anunțat că nu ia în considerare contramăsuri tarifare ca răspuns la taxa vamală de 39%.

Consiliul a declarat că guvernul se va concentra pe măsuri de ajutorare pentru întreprinderile elvețiene orientate spre export și va continua discuțiile cu Washingtonul, sperând că se va găsi o soluție. Propunerea lui Keller-Sutter pentru o rată tarifară de 10% a fost respinsă de oficialii americani, a relatat Reuters, citând surse din administrația Trump.

Pentru a demonstra bunăvoință, guvernul de la Berna a renunțat chiar și la tarifele vamale pentru aproape toate importurile din SUA, anul trecut, ceea ce oferă producătorilor americani acces liber la piețele elvețiene.

A fost lansată și ideea importului de gaze naturale lichefiate din SUA, chiar dacă Elveția este o țară fără ieșire la mare, ceea ce prezintă provocări logistice.

Sectorul de rafinare a aurului din Elveția a răsuflat ușurat, sperând că va putea continua să funcționeze fără perturbări, deoarece, inițial, Trump nu a inclus aurul în regimul tarifar. Cu toate acestea, Financial Times a relatat că SUA a impus tarife pentru lingourile de aur de un kilogram, citând o scrisoare din partea autorităților vamale americane.

Dacă scrisoarea se confirmă, ar putea însemna că exporturile de aur procesat în Elveția către SUA ar putea fi supuse și ele unui tarif de 39%, dând o lovitură majoră sectorului.

În mod paradoxal, subliniază DW, taxa de 39% ar putea ajuta cererea de aur la nivel internațional, deoarece tot mai mulți investitori caută active-refugiu în perioadele de incertitudine.

Contractele futures pe aur Comex, cu livrare în decembrie, au atins vineri un nou maxim istoric de 3.534 de dolari pe uncie troy, ca reacție la informația din FT.