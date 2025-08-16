Taxele vor fi inițial mai reduse pentru a permite companiilor să dezvolte capacități de producție pe teritoriul SUA, urmând să crească semnificativ ulterior, similar strategiei aplicate anterior în domeniul farmaceutic.

Măsura vine după ce, în februarie, administrația lui Donald Trump a majorat tarifele la oțel și aluminiu la 25%, iar în mai le-a dublat la 50%, pentru a stimula producătorii interni. Săptămâna trecută, președintele a anunțat și intenția de a impune o taxă de 100% pe importurile de semiconductori, exceptând companiile care se angajează să producă în SUA.

Anunțul a coincis cu prezentarea unei investiții suplimentare de 100 de miliarde de dolari pe care Apple o va realiza pe piața americană, iar declarațiile au fost făcute înaintea unei întâlniri cu Vladimir Putin în Alaska.

„Voi stabili tarife săptămâna viitoare și cea următoare pe oțel și, aș spune, pe cipuri. La început va fi o taxă mai mică, pentru a le da șansa să construiască aici, apoi foarte ridicată după o anumită perioadă de timp”, a spus Trump, conform Reuters.

În paralel, Nvidia și AMD au convenit să cedeze guvernului american 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui acord fără precedent, pentru a obține licențe de export pentru piața chineză.

„Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru accesul la piețele mondiale. Deși nu am livrat H20 către China de luni de zile, sperăm că regulile de control al exporturilor vor permite Americii să concureze în China și la nivel mondial. America nu poate repeta situația 5G și nu poate pierde poziția de lider în telecomunicații. Tehnologia americană de AI poate deveni standardul mondial”, a declarat Nvidia pentru BBC.

Acordul a fost încheiat după luni de negocieri între conducerea celor două companii și Administrația Trump și a inclus întâlniri cu președintele SUA. Washingtonul interzisese anterior vânzarea cipurilor H20 în China din motive de securitate, dar această restricție a fost recent ridicată.

Cipurile H20 sunt folosite în aplicații de inteligență artificială și au fost dezvoltate special pentru piața chineză după ce restricțiile impuse de Administrația Biden în 2023 limitaseră exportul din SUA.

Acordul creează presiune financiară și incertitudine strategică pentru furnizorii de tehnologie, fiind considerat fără precedent de experți. În același timp, specialiștii americani avertizează că aceste cipuri ar putea sprijini dezvoltarea militară a Chinei și submina poziția SUA în domeniul inteligenței artificiale.

Chiar dacă tensiunile comerciale dintre Beijing și Washington s-au atenuat, presa de stat chineză continuă să exprime îngrijorare privind securitatea cipurilor H20, susținând că acestea ar putea reprezenta un risc și că autoritățile americane ar putea controla de la distanță echipamentele dotate cu aceste cipuri.