Președintele american Donald Trump a fost primul care a coborât din avion și a ales să-l aștepte personal pe omologul rus. Vladimir Putin a sosit cu o atitudine încrezătoare, pășind pe covorul roșu sub privirile și aplauzele liderului american.

Cei doi au mers împreună până la mașina oficială, moment în care au purtat o scurtă conversație, vizibil relaxată, semn că atmosfera de la începutul întâlnirii a fost una cordială. Apoi, au plecat spre locul discuțiilor în aceeași limuzină.

BREAKING: Trump and Putin meet in Alaska. pic.twitter.com/1HDYqXM3UW — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Fighter jets flying over Trump and Putin. pic.twitter.com/GJFUy6gAiR — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Trump and Putin head to their meeting in the same car. pic.twitter.com/OicCRsvkfY — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

De asemenea, Fox News noteză că președintele rus Vladimir Putin „face o apariție publică rară la un monument care onorează cooperarea SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu doar câteva ore înainte de summitul său cu președintele Trump”.

Russian President Vladimir Putin makes a rare public appearance at a monument honoring U.S. cooperation during WWII, just hours before his summit with President Trump. pic.twitter.com/aUwy4LCa5m — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

Mihail Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a făcut mai multe declarații despre această întâlnire. Acesta a spus vineri, cu câteva ore înainte de întâlnirea din Anchorage dintre Vladimir Putin și Donald Trump, că Ucraina va evalua summitul din Alaska în funcție de trei criterii esențiale.

„Ucraina va evalua rezultatele summitului din Anchorage în funcție de trei criterii: O încetare a focului completă, imediată și necondiționată

Principiile unui viitor proces de pace să fie agreat cu Ucraina și Europa, fără ca Moscova să aibă drept de veto. Asta include negocieri sincere în format trilateral.

Un semnal clar către toate țările care primesc resurse de la Rusia că sprijinirea unui război înseamnă izolare și pierdere a accesului pe piețele internaționale. Trebuie să fie urmat de sancțiuni”, a scris Mihail Podoliak.

În contextul întâlnirii, jurnalistul CNN Nick Paton Walsh a explicat ce s-ar putea întâmpla cu Ucraina după discuții și care sunt scenariile luate în calcul.