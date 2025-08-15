Într-un moment cu implicații diplomatice și economice majore, Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească în Alaska, într-un summit care promite nu doar discuții politice, ci și o abordare atent calculată pe dimensiunea financiară a relațiilor bilaterale. Surse apropiate Kremlinului indică faptul că președintele rus va încerca să apeleze la instinctele de om de afaceri ale omologului său american, oferindu-i stimulente economice în schimbul unei poziții mai favorabile Moscovei în problema Ucrainei, scrie The Guardian.

Întâlnirea, organizată rapid la solicitarea lui Putin, reprezintă prima invitație oficială a acestuia de a se întâlni cu un președinte american pe teritoriul SUA după vizita sa la George W. Bush. Pentru liderul de la Kremlin, simplul fapt de a sta față în față cu Trump, fără concesii prealabile, constituie deja o victorie diplomatică parțială – un pas către obiectivul său strategic: negocierea viitorului Ucrainei direct cu Washingtonul.

Cheia discursului pe care Putin îl pregătește pentru această întâlnire pare a fi ancorată în dimensiunea economică. Joi, consilierul prezidențial Yuri Ușakov a anunțat că discuțiile vor viza „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice ruso-americane.

„Se așteaptă un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale, inclusiv în sfera comercială și economică. Această cooperare are un potențial enorm și, din păcate, până acum neexploatat”, a declarat el.

Alături de diplomați experimentați, Putin îl aduce pe ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, arhitectul principal al răspunsului Moscovei la sancțiunile occidentale. Kremlinul a menținut constant eliminarea acestor sancțiuni ca o condiție esențială pentru orice acord de pace.

Un fost înalt oficial al Kremlinului, sub protecția anonimatului, a explicat: „Putin vede acest lucru ca o șansă de a-i arăta lui Trump că este pregătit să accepte pacea dacă condițiile sunt potrivite. El vrea să-l prezinte pe Zelenski ca fiind cel care prelungește războiul.”

Din perspectiva tacticilor, observatorii amintesc că, în interacțiunile anterioare, Putin – fost agent KGB – a reușit adesea să obțină avantajul. Un academician rus apropiat Ministerului de Externe a remarcat:

„Trump este exact genul de lider cu care Putin crede că poate ajunge întotdeauna la o înțelegere, un autoritar în stilul lui [Recep Tayyip] Erdoğan, Xi Jinping sau [Narendra] Modi.”

Mulți analiști avertizează că summitul, convocat după săptămâni de negocieri sterile între Rusia și Ucraina în Turcia, are puține șanse să producă rezultate concrete. Poziția oficială a Moscovei nu s-a modificat: retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile considerate „cheie” și renunțarea Kievului la aspirațiile de aderare la NATO – cerințe respinse categoric de Ucraina.

„Acesta nu este un summit final în care se poate obține o pace durabilă”, a declarat un membru al cercurilor de politică externă ruse. „Dar oferă o șansă rară de a-l câștiga pe Trump de partea Rusiei.”

Trump a descris întâlnirea drept o „tentativă” de a vedea dacă este posibil un acord:

„S-ar putea să spun «mult noroc, continuați să luptați» sau s-ar putea să spun că putem ajunge la un acord.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că va fi un „exercițiu de ascultare”, fără a anticipa rezultate concrete.

În ultimele săptămâni, tonul lui Trump față de Putin a oscilat: de la critici dure și amenințări cu sancțiuni suplimentare, la o atitudine mai blândă, apărută după întâlnirea trimisului său, Steve Witkoff, cu liderul rus.

Detaliile discuției rămân incerte. Witkoff ar fi sugerat ca Ucraina să cedeze Luhansk și Donețk în schimbul unui armistițiu. Inițial, el a transmis partenerilor europeni că Rusia ar putea renunța la teritoriile din sud, dar ulterior a devenit clar că Moscova nu intenționează să cedeze nimic, ci solicită retragerea Kievului din Donbas pentru înghețarea frontului.

Summitul din Alaska nu este doar o întâlnire protocolară. Este un test al modului în care interesele economice, calculele politice și strategiile geopolitice se pot intersecta, mai scrie The Guardian.