Președintele american Donald Trump a declarat joi, într-un interviu la Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin se va prezenta la summitul de vineri din Alaska cu intenția de a negocia un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Trump a precizat că, deși există un risc de aproximativ 25% ca întâlnirea să nu fie una reușită, el speră ca aceasta să pregătească terenul pentru o reuniune ulterioară, mai decisivă, care să conducă la un acord concret.

„Cred că acum este convins că va face o înțelegere. Va face o înțelegere. Așa cred. Și vom afla, eu voi ști foarte repede”, a spus Trump despre omologul său de la Moscova.

În ceea ce privește posibilitatea oferirii unor stimulente economice Rusiei, Trump a evitat să dezvăluie detalii specifice, subliniind că atât stimulentele, cât și eventualele măsuri de descurajare, vor avea un rol important.

„Aș prefera să nu spun, pentru că nu vreau să-mi arăt cărțile în public”, a punctat liderul SUA.

El a adăugat că amenințările cu sancțiuni, inclusiv tarifele secundare impuse Indiei, au avut impact asupra deciziilor Rusiei, diminuând interesul acesteia de a-și vinde petrolul altor state.

Trump a menționat că obiectivul său final este să avanseze spre o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discutând despre mai multe posibile locații, inclusiv varianta de a rămâne în Alaska.

El a explicat că această întâlnire va fi urmată de o a doua, mult mai importantă, în cadrul căreia ar putea fi discutate concesii și ajustări privind granițele și teritoriile, ceea ce ar deschide calea pentru un acord final. Trump a comparat procesul diplomatic cu un „joc de șah”, insistând că rezultatul summitului va influența următoarele etape de negocieri și contacte cu liderii europeni.

„Această întâlnire pregătește a doua întâlnire, dar există o probabilitate de 25% ca această întâlnire să nu fie una de succes. (…) Dacă e o întâlnire proastă, nu sun pe nimeni, mă duc acasă. … Dar dacă e o întâlnire bună, îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni. (…) A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, pentru că ea va fi cea în care ei vor încheia un acord. Iar eu nu vreau să folosesc termenul «să-şi împartă lucrurile», dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Sa va da şi se va lua în ceea ce priveşte frontierele, teritoriile”, a mai precizat Donald Trump.

Din perspectiva Kremlinului, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a precizat că nu este preconizat un comunicat comun după summit și că rezultatul întâlnirii nu poate fi anticipat în această fază. Totodată, Peskov a apreciat abordarea neobișnuită a lui Trump față de problemele complexe, menționând că aceasta este apreciată la Moscova și de Vladimir Putin.

Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a indicat că summitul se va concentra asupra găsirii unei soluții pașnice în Ucraina și asupra relațiilor bilaterale, fiind organizat cu foarte puțin timp înainte.

Președintele rus a salutat eforturile Statelor Unite de a pune capăt ostilităților și de a ajunge la acorduri care să satisfacă toate părțile implicate. În același timp, o cetățeană ucraineană stabilită la Anchorage, Zori Opanasevych, a spus că speră ca summitul să conducă la rezultate pozitive și a subliniat importanța ca Trump să poată convinge Rusia să oprească violențele.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, la ora 19:30 GMT (22:30, ora României), la o bază aeriană din apropierea orașului Anchorage. Peskov a reiterat că, în această fază, punctul de vedere al Ucrainei va fi luat în considerare doar ulterior, subliniind că reuniunea este în prezent una strict ruso-americană la cel mai înalt nivel.

Acest summit reprezintă prima întâlnire față în față dintre cei doi președinți după revenirea lui Trump la Casa Albă în luna ianuarie. În ciuda faptului că Putin nu a arătat până acum semne că ar fi dispus să cedeze, liderul american își menține speranța că discuțiile vor putea conduce la un pas înainte pentru încheierea conflictului din Ucraina.