Curs valutar luni, 29 septembrie
Banca Națională a României a publicat luni cursul de referință: valoarea unui euro a urcat la 5,0783 lei, după ce vineri fusese cotat la 5,0772 lei.
La început de săptămână, dolarul american este cotat la 4,3338 lei, nivel mai redus decât cel înregistrat vineri, de 4,3460 lei.
Francul elvețian și-a majorat ușor valoarea față de sfârșitul săptămânii trecute, fiind cotat luni la 5,4389 lei, comparativ cu 5,4363 lei vineri.
Lira sterlină și-a continuat ascensiunea la început de săptămână, atingând luni 5,8217 lei, după ce vineri se situa la 5,8068 lei.
Date oficiale BNR
- Dolarul australian (AUD) – 2,8454 lei
- Leva bulgărească (BGN) – 2,5965 lei
- Dolarul canadian (CAD) – 3,1129 lei
- Francul elvețian (CHF) – 5,4389 lei
- Coroana cehă (CZK) – 0,2090 lei
- Coroana daneză (DKK) – 0,6803 lei
- Lira egipteană (EGP) – 0,0902 lei
- Euro (EUR) – 5,0783 lei
- Lira sterlină (GBP) – 5,8217 lei
- 100 Forinți maghiari (HUF) – 1,2983 lei
- 100 Yeni japonezi (JPY) – 2,9160 lei
- Leul moldovenesc (MDL) – 0,2588 lei
- Coroana norvegiană (NOK) – 0,4351 lei
- Zlotul polonez (PLN) – 1,1893 lei
- Rubla rusească (RUB) – 0,0522 lei
- Coroana suedeză (SEK) – 0,4612 lei
- Lira turcească (TRY) – 0,1042 lei
- Dolarul american (USD) – 4,3338 lei
- Randul sud-african (ZAR) – 0,2507 lei
- Realul brazilian (BRL) – 0,8100 lei
- Renminbi-ul chinezesc (CNY) – 0,6087 lei
- Rupia indiană (INR) – 0,0488 lei
- 100 Woni sud-coreeni (KRW) – 0,3093 lei
- Peso-ul mexican (MXN) – 0,2361 lei
- Dolarul neo-zeelandez (NZD) – 2,5076 lei
- Dinarul sârbesc (RSD) – 0,0433 lei
- Hryvna ucraineană (UAH) – 0,1049 lei
- Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) – 1,1799 lei
- Bahtul thailandez (THB) – 0,1344 lei
- Dolarul din Hong Kong (HKD) – 0,5568 lei
- Shekelul israelian (ILS) – 1,3070 lei
- 100 Rupii indoneziene (IDR) – 0,0260 lei
- Pesoul filipinez (PHP) – 0,0745 lei
- 100 Coroane islandeze (ISK) – 3,5612 lei
- Ringgitul malaysian (MYR) – 1,0282 lei
- Dolarul singaporez (SGD) – 3,3588 lei
- Gramul de aur (XAU) – 530,7520 lei
- DST (XDR) – 5,9360 lei
Banca Națională a României stabilește cursurile oficiale ale monedelor străine pornind de la tranzacțiile realizate de băncile autorizate care activează pe piața valutară.
Între 26 și 29 septembrie 2025, majoritatea valutelor au rămas relativ stabile, cu mișcări minime. Euro și lira sterlină au înregistrat ușoare creșteri, în timp ce dolarul american a scăzut modest. Aurul a avut cea mai semnificativă apreciere, evidențiind o tendință de consolidare pe piața internațională a metalelor prețioase. Celelalte monede au avut variații aproape nesemnificative, indicând stabilitate pe piața valutară locală.