Banca Națională a României a publicat luni cursul de referință: valoarea unui euro a urcat la 5,0783 lei, după ce vineri fusese cotat la 5,0772 lei.

La început de săptămână, dolarul american este cotat la 4,3338 lei, nivel mai redus decât cel înregistrat vineri, de 4,3460 lei.

Francul elvețian și-a majorat ușor valoarea față de sfârșitul săptămânii trecute, fiind cotat luni la 5,4389 lei, comparativ cu 5,4363 lei vineri.

Lira sterlină și-a continuat ascensiunea la început de săptămână, atingând luni 5,8217 lei, după ce vineri se situa la 5,8068 lei.

Dolarul australian (AUD) – 2,8454 lei

Leva bulgărească (BGN) – 2,5965 lei

Dolarul canadian (CAD) – 3,1129 lei

Francul elvețian (CHF) – 5,4389 lei

Coroana cehă (CZK) – 0,2090 lei

Coroana daneză (DKK) – 0,6803 lei

Lira egipteană (EGP) – 0,0902 lei

Euro (EUR) – 5,0783 lei

Lira sterlină (GBP) – 5,8217 lei

100 Forinți maghiari (HUF) – 1,2983 lei

100 Yeni japonezi (JPY) – 2,9160 lei

Leul moldovenesc (MDL) – 0,2588 lei

Coroana norvegiană (NOK) – 0,4351 lei

Zlotul polonez (PLN) – 1,1893 lei

Rubla rusească (RUB) – 0,0522 lei

Coroana suedeză (SEK) – 0,4612 lei

Lira turcească (TRY) – 0,1042 lei

Dolarul american (USD) – 4,3338 lei

Randul sud-african (ZAR) – 0,2507 lei

Realul brazilian (BRL) – 0,8100 lei

Renminbi-ul chinezesc (CNY) – 0,6087 lei

Rupia indiană (INR) – 0,0488 lei

100 Woni sud-coreeni (KRW) – 0,3093 lei

Peso-ul mexican (MXN) – 0,2361 lei

Dolarul neo-zeelandez (NZD) – 2,5076 lei

Dinarul sârbesc (RSD) – 0,0433 lei

Hryvna ucraineană (UAH) – 0,1049 lei

Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) – 1,1799 lei

Bahtul thailandez (THB) – 0,1344 lei

Dolarul din Hong Kong (HKD) – 0,5568 lei

Shekelul israelian (ILS) – 1,3070 lei

100 Rupii indoneziene (IDR) – 0,0260 lei

Pesoul filipinez (PHP) – 0,0745 lei

100 Coroane islandeze (ISK) – 3,5612 lei

Ringgitul malaysian (MYR) – 1,0282 lei

Dolarul singaporez (SGD) – 3,3588 lei

Gramul de aur (XAU) – 530,7520 lei

DST (XDR) – 5,9360 lei

Banca Națională a României stabilește cursurile oficiale ale monedelor străine pornind de la tranzacțiile realizate de băncile autorizate care activează pe piața valutară.

Între 26 și 29 septembrie 2025, majoritatea valutelor au rămas relativ stabile, cu mișcări minime. Euro și lira sterlină au înregistrat ușoare creșteri, în timp ce dolarul american a scăzut modest. Aurul a avut cea mai semnificativă apreciere, evidențiind o tendință de consolidare pe piața internațională a metalelor prețioase. Celelalte monede au avut variații aproape nesemnificative, indicând stabilitate pe piața valutară locală.