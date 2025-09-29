Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a atras atenția la Digi24 că România nu poate reduce deficitul bugetar doar prin majorări de taxe. În opinia lui, prioritizarea investițiilor devine esențială, mai ales în condițiile în care țara are cele mai mari costuri de finanțare din Uniunea Europeană.

El a criticat modul în care au fost construite bugetele din ultimii ani.

„Dacă ne uităm la bugetul pentru anul acesta – și din păcate, asta e o caracteristică a bugetelor din ultimii ani – bugetul pe 2025 a fost construit pe baze total nerealiste. De fapt, și în 2024 a fost cam aceeași situație și ne aducem aminte că în 2024 am pornit cu o țintă de deficit bugetar de 5% și am ajuns să avem un deficit de peste 9%, adică aproape dublu. Anul acesta s-a construit bugetul pe 7% deficit bugetar, dar s-au subbugetat mult cheltuielile, s-au supraevaluat veniturile”, a spus Dumitru.

În ciuda unor măsuri de corecție luate la jumătatea anului, situația rămâne delicată. „Se pare că se va construi rectificarea bugetară pe un deficit de circa 8,4% din PIB”, a adăugat el, explicând că pe partea de venituri s-au introdus creșteri de TVA și accize, dar pe partea de cheltuieli, planul de reducere și prioritizare a investițiilor prin programul Anghel Saligny nu a funcționat așa cum era de așteptat.

Dumitru a atras atenția că România nu are resurse pentru toate proiectele lansate de autoritățile locale.

„Tocmai de aceea, pe subiectul acesta trebuie avută o discuție foarte serioasă, ce poate să rămână în acest proiect Anghel Saligny, care sunt proiectele care sunt cu adevărat prioritare pentru comunitățile locale, pentru că trebuie spus foarte răspicat nu avem bani ca să putem finanța toate proiectele pe care unitățile locale le au în plan”.

El consideră că ajustarea fiscală trebuie să vină și din zona cheltuielilor, nu doar prin taxe.

„În momentul când ai deficite bugetare atât de mari de cum avem noi (…), e mai important de avut această discuție legată de planul de investiții pe anii următori, pentru că și controlul cheltuielilor trebuie să fie un aspect important al ajustării fiscale. (…) Trebuie un efort combinat de venituri și pe cheltuieli, astfel încât să ajungem la un moment dat la 3% din PIB”, a explicat consilierul premierului.

Ministerul Finanțelor urmează să primească la rectificare 18 miliarde de lei, dintre care 12 miliarde doar pentru plata dobânzilor.

Dumitru a explicat de ce: „Dobânzile sunt consecința îndatorării pe care noi am făcut-o în ultimii ani (…). România are cele mai mari costuri de finanțare în Uniunea Europeană. (…) Adică nu pot să începi anul cu 5% și să termin cu 9%, e o diferență uriașă”.

În privința pensiilor și salariilor, el a transmis un mesaj de liniștire.

„Întotdeauna vor fi bani pentru cheltuielile obligatorii. La cheltuielile obligatorii sunt cheltuielile legate de salarii, de pensii. Ele vor fi asigurate de undeva”, a precizat Dumitru, adăugând că ajustările trebuie căutate în zona cheltuielilor discreționare.

Pentru investițiile publice, soluția este o etapizare.

„Suntem în situația în care trebuie să prioritizăm aceste proiecte, să le eșalonăm pe mai mulți ani. (…) Important este să reușim să prioritizăm în primul rând aceste proiecte, să vedem ce este esențial și ce nu este esențial, ce trebuie făcut mai repede și ce poate fi eșalonat pe mai mulți ani”, a spus el.

Dumitru a subliniat că, raportat la veniturile fiscale reduse, cheltuielile României sunt foarte mari. „Ca să putem cheltui mai mult pentru educație, pentru sănătate și așa mai departe, ai nevoie de o îmbunătățire a colectării (…). Dacă cetățenii, contribuabilii nu vor vedea că banii lor sunt folosiți eficient, nu vor plăti taxe și impozite mai bine în anii următori”, a avertizat el.

Întrebat despre eventuale taxe noi, consilierul a răspuns că pentru anul viitor măsurile adoptate deja sunt suficiente, dar după 2027 problema rămâne una structurală.