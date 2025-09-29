Conform informațiilor transmise de RomâniaTV, legea privind pregătirea populației pentru situații de război, care prevede și implementarea unui stagiu militar pe bază de voluntariat, a primit avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ministerul Apărării Naționale își propune să crească numărul românilor care aleg voluntar să participe la stagiu militar, într-un context în care efectivele armatei se confruntă cu o penurie semnificativă de personal.

Oficialii militari și-au fixat obiectivul de a recruta 10.000 de voluntari pentru stagiu militar, dintre care jumătate să continue serviciul în cadrul armatei.

Pe durata celor patru luni de stagiu militar, participanții vor beneficia de o remunerație echivalentă cu trei salarii medii, iar ulterior li se va acorda și o indemnizație suplimentară.

Tinerii între 18 și 35 de ani au posibilitatea să se înroleze voluntar în acest program militar, unde vor fi pregătiți pentru situații de risc, vor primi instruire în mânuirea armelor și vor exersa modalități de reacție în fața unor amenințări.

Se prevede o perioadă de pregătire de patru luni, după care proiectul de lege va fi supus joi dezbaterii și votului, cu șanse mari de a fi adoptat. Elementul esențial este că acesta are deja girul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat recent că, începând din 2026, România va introduce serviciul militar voluntar, măsură menită să consolideze rezerva Armatei.

Potrivit explicațiilor ministrului, serviciul militar voluntar va funcționa după un mecanism clar: tinerii care aleg să urmeze patru luni de instruire vor primi plată pentru această perioadă, iar la încheierea stagiului vor fi trecuți în rezerva Armatei Române.

În privința celor care au deja un serviciu, ministrul Moșteanu a precizat că sunt pregătite amendamente prin care angajatorii vor fi obligați să acorde un concediu special de patru luni, destinat participării la stagiul militar voluntar.