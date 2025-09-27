MApN a transmis că deplasările de tehnică militară se vor face vizibile pe drumurile naționale până la finalul lunii septembrie. Instituția a explicat că toate aceste mișcări de trupe au ca destinație poligoanele de instruire, unde se vor desfășura etapele exercițiului.

DACIAN FALL 2025 este programat între 20 octombrie și 13 noiembrie și va reuni aproximativ 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania.

„Deplasări de tehnică militară. DACIAN FALL 2025. Cei 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiu DACIAN FALL 2025”, anunţă Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook.

Exercițiile vor fi găzduite de poligoanele din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata și Cârțișoara. O parte dintre secvențe vor avea loc și în Bulgaria.

„Exerciţiul are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie. Vor fi implicaţi 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania. Secvenţele de instruire vor avea loc pe teritoriul României şi al Bulgariei”, menţionează MApN.

Amintim că, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat vineri la o reuniune prin videoconferință organizată de comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

La discuții au fost prezenți reprezentanți ai statelor aflate la granița războiului din Ucraina – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

Au participat și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, precum și NATO, în calitate de observator. Ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, a intervenit în cadrul discuțiilor.

Tema centrală a reuniunii a fost consolidarea securității și apărării Flancului Estic. În acest cadru, a fost discutată inițiativa „Eastern Flank Watch”, anunțată de Ursula von der Leyen, care include dezvoltarea unui proiect major: „Drone Wall”, o rețea tehnologică menită să detecteze și să neutralizeze drone și alte amenințări aeriene.

Ministrul Moșteanu a subliniat că acest proiect are rolul de a întări apărarea regională și de a consolida cooperarea europeană în fața riscurilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.