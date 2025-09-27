Anul acesta, Global Citizen Solutions a publicat Raportul Global privind Pensionarea 2025, clasificând 44 de programe de vize pentru venituri pasive și pensionare.

Raportul a analizat 20 de indicatori specifici, grupați în șase grupe: procedură, cetățenie și mobilitate, economie, optimizare fiscală, calitatea vieții și siguranță și integrare. Fiecare țară a primit un scor din 100, conform CNBC.

SUA nu a intrat pe listă, dar raportul a constatat că multe dintre țările clasate în top 10 se află în America și Europa.

„Statele din Europa au o calitate a vieții foarte ridicată, peste medie”, a declarat pentru CNBC Laura Madrid Sartoretto, coordonator de cercetare la Unitatea Globală de Inteligență a GCS. „Nu este o coincidență, deoarece unul dintre motivele pe care oamenii le iau în calcul atunci când decid să se mute în străinătate este căutarea unui loc unde există o calitate a vieții mai bună”, explică Sartoretto.

Există și alți factori pe care pensionarii îi iau în considerare atunci când intenționează să se mute în străinătate. „Oamenii caută locuri stabile din punct de vedere politic și sigure atunci când vor să se pensioneze în străinătate. Celălalt aspect relevant în Europa este asistența medicală.

Majoritatea țărilor din Europa are o combinație de sisteme publice de asistență medicală robuste și opțiuni private de asistență medicală accesibile”, subliniază Sartoretto.

Portugalia a fost clasată drept cea mai bună țară pentru pensionarea în străinătate. Țara europeană oferă cetățenilor din afara UE viza D7, care permite celor cu venituri pasive stabile, cum ar fi pensiile sau veniturile din chirii, să se pensioneze.

Madrid Sartoretto spune că programul de vize de pensionare al Portugaliei a fost unul emblematic în ultimii 10 ani.

„Țara a început să investească în atragerea investitorilor, pensionarilor și nomazilor digitali. Portugalia este o țară care are scoruri foarte bune în ceea ce privește calitatea vieții”, spune ea. „Portugalia este cea mai sigură țară din Europa, dacă te uiți la Indexul Păcii Mondiale. Este una dintre cele mai căutate țări din Europa pentru pensionare”, afirmă ea.

Pentru a solicita această viză, e nevoie de un venit minim de 870 de euro. După ce permisul de ședere inițial este acordat și ați locuit în Portugalia timp de cel puțin cinci ani, deveniți eligibil să solicitați rezidența permanentă sau cetățenia.

Guvernul portughez oferă un sistem fiscal global, ceea ce înseamnă că include veniturile obținute în străinătate. De asemenea, Portugalia nu impune impozit pe avere și succesiune pentru membrii familiei apropiate. Există o taxă de timbru de 10% care se aplică și altor persoane.

Portugalia este cunoscută și pentru programul de vize de aur. Acesta permite cetățenilor din afara UE să obțină cetățenia sau rezidența în țară prin investiții, care nu includ proprietăți imobiliare.

Guvernul portughez a înregistrat o creștere de 72% a aprobărilor de vize de aur, americanii reprezentând cel mai mare procent, potrivit Forbes. Programul de vize de aur al Portugaliei a strâns peste 7,2 miliarde de dolari de la crearea sa. în 2012.

Portugalia

Mauritius

Spania

Uruguay

Austria

Italia

Slovenia

Malta

Letonia

Chile

Mauritius s-a clasat pe locul 2 în topul celor mai bune țări pentru a te pensiona în străinătate, cu un scor de 89,24.

Mauritius oferă cetățenilor străini pensionari, cu vârsta de peste 50 de ani, un permis de ședere pe 10 ani. Trebuie să aveți un venit lunar de 2.000 USD sau 24.000 USD pe an. După expirarea perioadei de 10 ani, sunteți eligibil să reînnoiți permisul de ședere pentru încă 10 ani.

Țara africană oferă solicitantului posibilitatea de a-și include în cerere soțul/soția sau partenerul/partenera legală și copiii aflați în întreținere.

Mauritius are un sistem fiscal teritorial, ceea ce înseamnă că nu include veniturile din străinătate. De asemenea, nu impune impozite pe veniturile din străinătate sau pe avere și impozit pe succesiune.