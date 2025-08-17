Anunț pentru cei care vor ieși la pensie. O modalitate prin care oamenii pot economisi bani este cea de vânzare a oricărui vehicul care nu este principalul mijloc de transport.

Investopedia susține că vânzarea celui de-al doilea vehicul poate fi o modalitate excelentă de a reduce costurile și de a economisi bani înainte de a te pensiona, în special când vine vorba de cheltuieli precum benzina, asigurarea auto, lucrările de întreținere și reparații, precum și impozitul pe bunurile personale, informează moneydigest.

În plus, vânzarea celei de-a doua mașini sau camionete ar trebui să ofere niște bani în plus pentru a începe pensionarea cu dreptul din punct de vedere financiar.

Indiferent ce vrei să faci la pensie, va trebui să găsești o modalitate de a o face cu un venit fix. AARP a menționat într-un raport din 2022 că aproape 57 de milioane de americani apți de muncă nu aveau active în conturile de pensie, alții intenționând să se bazeze exclusiv pe asigurările sociale. Asta înseamnă că unele cheltuieli pe care ți le-ai putea permite în timp ce lucrai ar putea fi inaccesibile la pensie.

Stilul de viață va determina modul în care te vei descurca la pensie, așa că reducerea numărului de mașini este un început bun, mai ales dacă nu ai nevoie de un al doilea vehicul.

Verificați în zona în care locuiți autobuzele, trenurile, metroul și alte opțiuni pe care le poți utiliza în avantajul tău. Multe sisteme de transport public metropolitan oferă reduceri sau abonamente pentru seniori care sunt semnificativ mai mici decât costul lunar al deținerii unui al doilea vehicul.

De asemenea, dacă locuiți într-un loc care are tot ce aveți nevoie doar la câteva străzi distanță, mersul pe jos este o modalitate excelentă de a vă deplasa prin oraș și de a face puțină mișcare.

Chiar dacă reușiți să vindeți al doilea vehicul, s-ar putea să aveți nevoie de unul principal pentru a ajunge acolo unde doriți, precum și pentru a vă încadra în buget.

Există opțiuni pe care pensionarii le pot lua în considerare când vine vorba de o mașină, inclusiv un Toyota Camry din 2024 care costă sub 28.000 de dolari sau Ford Maverick din același an, o camionetă accesibilă sub 25.000 de dolari.

Verificați dacă bugetul vă permite să țineți în garaj un vehicul sau două, dar vă puteți permite să îl alimentați cu combustibil, să plătiți pentru reparații atunci când este necesar și dacă asigurarea se încadrează în ceea ce doriți să cheltuiți pentru acoperirea de care aveți nevoie.