Trei întrebări pe care trebuie să ți le pui dacă vrei să-ți cumperi o casă
„O familie cu venituri de 10.000 de lei pe lună își poate permite, teoretic, o casă de 250.000 de euro, cu un avans consistent și un credit pe 30 de ani. Întrebarea e dacă este și o decizie înțeleaptă”, a declarat el pentru mediafax.
Cele trei întrebări propuse sunt:
- Am un plan de pensie finanțat lunar, chiar și după achiziția casei? „Dacă prin cumpărarea casei renunț la acest plan, mai bine nu o mai fac.”
- Cât de sigure sunt veniturile mele pe toată durata creditului?
- Care este planul B pentru plata ratei, dacă sursa principală de venit dispare?
Diversificarea surselor de venit, esențială
Alexandru Chirilă a evidențiat cât de important este să-ți diversifici sursele de venit și să fii pregătit pentru eventualele crize financiare.
Consultantul financiar a explicat că, pe parcursul a 30 de ani, este aproape sigur că vor apărea cel puțin două crize, iar în astfel de perioade banca va încasa întâi ratele pentru casă. Din acest motiv, el a subliniat necesitatea unui plan B, pentru a genera venituri suplimentare imediat ce apare o criză, și a punctat că evaluarea unei achiziții majore trebuie să țină cont de aceste riscuri.
„Pe parcursul a 30 de ani, o criză va apărea cel puțin de două ori. Banca își ia întotdeauna banii prima dată. Și atunci, într-o perioadă de criză, de creșterea șomajului, de scăderea veniturilor, să nu uităm că prima dată plătesc casa. Asta înseamnă că eu am nevoie de un plan B. Cum generez venituri din secunda doi?
Ce sunt dispus să fac pentru a genera venituri din secunda doi, în cazul în care am parte de o criză? Pentru că ea, pe parcursul a 30 de ani, va apărea negreșit cel puțin de două ori. Sunt, iată, răspunsurile la întrebarea dacă ne permitem sau nu ne permitem o achiziție mare”,