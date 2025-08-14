Alexandru Chirilă a punctat că, teoretic, o familie cu venituri de 10.000 de lei pe lună și-ar putea permite o casă de 250.000 de euro, cu un avans consistent și un credit pe 30 de ani. Acesta a adăugat că întrebarea esențială este dacă o astfel de achiziție reprezintă și o decizie înțeleaptă.

Cele trei întrebări propuse sunt:

Am un plan de pensie finanțat lunar, chiar și după achiziția casei? „Dacă prin cumpărarea casei renunț la acest plan, mai bine nu o mai fac.” Cât de sigure sunt veniturile mele pe toată durata creditului? Care este planul B pentru plata ratei, dacă sursa principală de venit dispare?

Alexandru Chirilă a evidențiat cât de important este să-ți diversifici sursele de venit și să fii pregătit pentru eventualele crize financiare.

Consultantul financiar a explicat că, pe parcursul a 30 de ani, este aproape sigur că vor apărea cel puțin două crize, iar în astfel de perioade banca va încasa întâi ratele pentru casă. Din acest motiv, el a subliniat necesitatea unui plan B, pentru a genera venituri suplimentare imediat ce apare o criză, și a punctat că evaluarea unei achiziții majore trebuie să țină cont de aceste riscuri.