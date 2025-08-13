Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că Ministerul Finanțelor va derula o serie de analize de impact privind modificări fiscale majore și măsuri de combatere a evaziunii. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema „situației finanțelor publice”.

Potrivit lui Grindeanu, printre scenariile analizate se numără triplarea impozitului pe marile averi, creșterea de la 10% la 16% a impozitului pe câștigurile din criptomonede, precum și majorarea taxării câștigurilor din speculații de capital pe termen scurt. De asemenea, vor fi evaluate măsuri precum creșterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract, scurtarea termenelor de insolvență și interzicerea înființării de noi firme de către asociați sau administratori aflați în insolvență.

Grindeanu a subliniat că salută măsura Ministerului Finanțelor de a bloca „înstrăinarea profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil”.

„Apreciez deschiderea ministrului de Finanțe de a identifica, alături de specialiștii noștri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăși acest moment. Un punct vital rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național Anghel Saligny. Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României. Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a afirmat liderul PSD.

Discuțiile dintre PSD și Ministerul Finanțelor au loc în contextul presiunilor bugetare și al necesității de a identifica surse suplimentare de venit, dar și mecanisme de protejare a capitalului autohton.

