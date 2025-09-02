Sorin Grindeanu mizează pe impozitul pe multinaționale pentru legitimitatea Guvernului

Sorin Grindeanu a transmis, marți, un mesaj ferm pe Facebook privind necesitatea păstrării impozitului pe multinaționale. Oficialul social-democrat susține că eliminarea acestei taxe ar fi dus la o pierdere masivă pentru bugetul de stat și ar fi afectat direct legitimitatea Guvernului.

„Am insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate. Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1.3 miliarde de lei”, a precizat Grindeanu.

Potrivit vicepremierului, eliminarea impozitului ar fi generat o gaură bugetară mult mai gravă decât reducerile operate prin limitarea beneficiilor sociale.

„Pierderea la buget ar fi fost de TREI ori mai mare decât «economiile» cinice făcute pe seama mamelor care îşi cresc copiii”, a mai scris liderul PSD.

Pe lângă menținerea impozitului pe multinaționale, Grindeanu a anunțat o măsură suplimentară: majorarea substanțială a taxelor aplicate bunurilor de lux.

„Pe lângă menținerea acestei măsuri absolut necesare, am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”, a subliniat acesta.

Vicepremierul a transmis și că PSD finalizează în aceste zile un proiect de lege prin care să fie corectate mai multe situații considerate „revoltătoare”. Printre acestea, obligarea veteranilor de război, a foștilor deținuți politici, a văduvelor, a persoanelor cu handicap și a călugărilor să achite contribuția la sănătate (CASS).

„În plus, PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”, a punctat Grindeanu.

În încheierea mesajului său public, Sorin Grindeanu a transmis că direcția Guvernului trebuie să rămână una de reformă, dar cu accent pe sprijinirea cetățenilor.

„Trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor!”, a conchis vicepremierul.

