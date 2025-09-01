PSD a depus o serie de amendamente la pachetul de reformă fiscală, printre care se numără și introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru migranți, a anunțat deputatul Adrian Câciu. El a precizat că amendamentele urmează să fie discutate în cadrul coaliției și speră ca acestea să fie preluate.

„Am depus o serie de de amendamente, ele vor fi în discuţia coaliţiei la prânz dacă nu mă înşel şi sper să fie preluate”, a spus Câciu la Parlament.

Referitor la amendamentul prin care se propune introducerea CASS pentru ucraineni, migranți și apatrizi, deputatul PSD a explicat că este o măsură echitabilă și corectă, care extinde baza de impozitare la persoanele care anterior erau scutite. Potrivit acestuia, aproximativ 70.000 de persoane aflate pe teritoriul României ar urma să fie vizate de această contribuție, aplicabilă sumelor primite de la statul român în cazul în care nu desfășoară activități economice în țară.

„Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă şi corectă. Adică, introducem CASS sau lărgim baza de impozitare pe toţi românii, care până acum erau scutiţi, în pachetul I, ştiţi foarte bine s-a introdus CASS şi pe mame şi la pensii şi în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem şi la mame şi la veteranii de război acest CASS. Dar ce să vezi, migranţii sau ucrainenii (…) erau scutiţi. Mi se pare fair faţă de poporul român să avem o abordare echitabilă faţă de toată lumea”, a mai spus Adrian Câciu.

Deputatul a făcut referire și la posibilitatea ajustării impozitului pe cifra de afaceri, explicând că această modificare ar putea fi realizată printr-un act normativ separat, după o discuție corectă cu mediul de afaceri.

Câciu a subliniat că discuțiile vizează deducerea anumitor cheltuieli, cum ar fi investițiile, stocurile sau cheltuielile de exploatare, care până acum nu erau deductibile.

În același timp, el a menționat că nu este corect să se ridice povara fiscală generală asupra cetățenilor, inclusiv asupra mamelor și pensionarilor, în timp ce marile companii ar beneficia de scutiri de impozite.

„Am auzit şi ceea ce au spus companiile româneşti legat de impozitul pe cifra de afaceri, iar discuţia noastră a fost una cât se poate de corectă, din punctul meu de vedere. O ajustare a impozitului pe cifra de afaceri, a impozitului minim poate avea loc într-un alt act normativ, în urma unei discuţii corecte cu mediul de afaceri astfel încât să fie deduse din acel impozit cheltuielile de investiţii, de exemplu, sau cheltuielile de stocuri sau anumite cheltuieli de exploatare care până acum nu erau deduse. Dar asta este o discuţie separată. La acest moment când discutăm, când vii şi pui povara fiscală pe toată lumea, pe mamele care vor plăti CASS, care cresc copiii, pe pensionari, să creşti impozitul pe proprietate, nu poţi să vii să spui că, pe partea aceasta de afaceri mari, scuteşti de impozit, mai ales dacă declari, aşa cum i-am spus şi domnului prim-ministru, că situaţia economică cel puţin fiscal-bugetară nu este una care să fie necomplicată, adică ai un deficit mare şi trebuie să-l reduci”, a afirmat Câciu la Parlament.

Deputatul a explicat că propunerea ministerului de Finanțe de a face nedeductibile anumite cheltuieli pentru afiliați este inspirată din legislația americană, dar că în context european aceste reguli trebuie adaptate. PSD propune ca astfel de cheltuieli să fie nedeductibile pentru toate persoanele nerezidente, pentru a preveni exportul de profit și pentru a încuraja colaborarea cu firme românești.

Câciu a precizat că, până în luna octombrie, când va fi clară situația economică a României, nu se va introduce un astfel de impozit.