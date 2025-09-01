Luni, la finalul unei ședințe a conducerii PSD, Sorin Grindeanu a explicat care sunt măsurile fiscale convenite în cadrul coaliției de guvernare și care au fost respinse. Printre prevederile acceptate se află impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, taxarea marilor averi și majorarea impozitului pentru criptomonede. Totuși, eliminarea CASS pentru categorii vulnerabile, cum sunt veteranii și invalizii, nu a obținut acordul partenerilor de guvernare. Liderul PSD a precizat că aceste modificări vor fi incluse într-un proiect legislativ separat.

În declarația sa, Grindeanu a insistat asupra menținerii impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor, subliniind impactul financiar al acestei decizii.

„Am reuşit să ţinem, prin intervenţia noastră, impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaţionalelor. Este un punct extrem de important, o chestiune care a fost acceptată şi menţinută şi un amendament pe care Partidul Social-Democrat, grupurile PSD l-au făcut şi care a fost în acest moment, pot să spun, acceptat în coaliţie. Vorbim de un impact undeva în jur de 1,2 miliarde de lei care s-ar fi pierdut, aşa, printr-o decizie care, dincolo de faptul că nu era justă, ne-ar fi dus şi la un minus de venituri la bugetul de stat”, a declarat acesta.

Totodată, liderul interimar al PSD a confirmat că taxarea marilor averi a fost acceptată. În plus, impozitul aplicat tranzacțiilor cu criptomonede va crește de la 10% la 16%, conform înțelegerii din coaliție. Aceste măsuri vor fi incluse într-un pachet legislativ care va fi depus în Parlament.

Oficialul social-democrat a precizat că forma finală a proiectului va fi prezentată săptămâna viitoare. În opinia sa, aceste prevederi sunt esențiale pentru consolidarea veniturilor bugetare și pentru a menține echilibrul fiscal.

Liderul interimar al PSD a comentat și informația vehiculată astăzi privind o nouă majorare a TVA, din 2026, de la 21% la 23%, în cazul în care statul nu ar strânge până atunci suficienți bani la buget.

Grindeanu spune că nu s-a discutat despre așa ceva, nici acum, nici înainte de învestirea Guvernului, catalogând totul drept o știre „falsă”.

„Am văzut această ştire legată de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar odată în coaliţie, nici măcar înainte de învestirea Guvernului Bolojan, despre un asemenea scenariu. E un lucru fals, s-a aruncat pe piaţă şi noi n-am făcut parte”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Pe lângă măsurile convenite, Grindeanu a arătat că există și propuneri respinse, chiar dacă ele nu ar fi avut un impact major asupra bugetului.

„Avem câteva lucruri care, în acest moment, nu au fost acceptate, spre surprinderea mea, în acest pachet. Şi anume, CASS pentru veterani, eliminarea CASS-ului pentru invalizi, eliminarea CASS-ului pentru deţinuţii politici, eliminarea CASS-ului la indemnizaţia pentru mame, de asemenea, eliminarea CASS-ului pentru călugări, personal monahal, nu preoţi, călugări şi călugăriţe. Astea sunt lucruri care nu au un impact asupra bugetului de stat major. Sunt lucruri care ţin de dreptate. Sunt lucruri care ţin de, dacă vreţi, de un fel de recunoştinţă pe care societatea trebuie să o arate asupra acestor categorii din societatea noastră. Eu sunt surprins că nu au fost acceptate”, a precizat acesta.

Liderul interimar al PSD a adăugat că partidul va depune un proiect de lege care să includă aceste modificări imediat după procedurile privind asumarea răspunderii. Scopul este ca aceste categorii sociale să beneficieze de sprijinul promis.

Grindeanu a explicat că proiectul va cuprinde și corecturi pentru persoanele cu dizabilități, deoarece anumite prevederi au dispărut din actualul pachet de măsuri.

„De asemenea, parte din acest proiect este şi chestiunea legată şi anumite reglaje pentru persoanele cu dizabilităţi. Sunt lucruri care au dispărut prin actualul pachet de măsuri şi care trebuie să fie corectate. Şi vor fi corectate prin proiectul de lege care sunt convins că acest proiect va fi votat inclusiv de reprezentanţi ai partidelor din coaliţie care astăzi parcă se opun. Eu nu cred că Partidul Naţional Liberal, parlamentarii PNL, se pot opune la propunerea noastră de eliminare a CASS-ului pentru deţinuţii politici. De aceea mă mir că a fost acceptat acest lucru. Nu vorbesc de urmaşi, vorbesc, efectiv, de deţinuţi, câţi mai sunt în viaţă, de veterani de război, de invalizi şi de văduve. Nu se poate aşa ceva”, a subliniat el.

În aceeași ședință, liderul PSD a comentat și scandalul iscat în jurul reformei administrației publice. Grindeanu a arătat că, potrivit acordului de guvernare, consensul în coaliție este mai important decât graba de a impune decizii.

„PSD-ul consideră că este absolut necesară reforma administraţiei publice locale, ca să fim cât se poate de clari. Să nu încercăm să aruncăm anumite lucruri, să le spunem altcumva decât sunt. Nu! PSD-ul consideră această reformă a fi absolut necesară. Sunt absolut de acord, dar absolut de acord cu ceea ce a spus preşedintele Nicuşor Dan, ieri. Şi anume faptul că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeri. Cu alte cuvinte, graba strică treaba. Şi atunci, de fapt, discuţia se pune cu totul în alţi parametri decât ceea ce încearcă unii colegi de coaliţie să prezinte. Vrem cu toţii să facem această reformă, dar mai vrem şi altceva, ca această reformă să fie echitabilă, să se aplice aceleaşi măsuri de sus până jos, pentru toată lumea să fie transparentă, decizia să nu fie luată peste noapte”, a transmis acesta.

El a atras atenția că este vorba de „zeci de mii de locuri” și că două criterii sunt esențiale: implicarea administrației locale în proces și evitarea unor decizii care ar putea fi contestate ulterior în instanță. Grindeanu a subliniat că un proces grăbit ar putea duce la reîncadrarea în masă a personalului disponibilizat.

Liderul PSD a respins schimbarea bruscă a procentului de la 25 la 45, fără justificări clare sau consultarea structurilor asociative.

„Sunt lucruri simple şi puteţi să întrebaţi pe toată lumea care a luat parte ieri la această discuţie că noi cu toţii am fost de acord că trebuie să se întâmple această reformă, dar nu putem să fim de acord niciodată să schimbăm peste noapte de la 25 la 45 fără niciun fel de justificare sau una prea mult explicată, fără consultarea structurilor asociative şi care nu e un proces foarte simplu”, a menționat el.

În final, Grindeanu a transmis că o coaliție nu poate funcționa prin schimbarea intempestivă a deciziilor.

„Propunerea noastră a fost să facem toate aceste lucruri măsurând de două ori şi după aceea tăind, nu având o decizie marţi în coaliţie de un tip, şi anume un agreement între toţi partenerii din coaliţie şi peste două zile în ziua asumării să schimbăm deciziile”.

Acesta a adăugat: „nu aşa funcţionează o coaliţie din patru partide plus un grup parlamentar”.