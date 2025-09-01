Liderii politici ai Coaliției vor participa la discuții de urgență cu președintele Nicușor Dan, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că este pregătit să își depună mandatul. Reforma administrației locale, ce presupune disponibilizări masive, a generat divergențe puternice între partenerii de guvernare, complicând stabilitatea politică. Întâlnirea de la Cotroceni este privită ca o tentativă de mediere într-un moment în care tensiunile riscă să blocheze procesul decizional.

Marți, 2 septembrie, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe liderii principali ai Coaliției pentru o discuție privind direcțiile reformei administrative.

Surse politice au confirmat participarea premierului Ilie Bolojan, a lui Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Agenda întâlnirii va fi dominată de problema restructurării aparatului public local, măsură contestată de o parte a partenerilor de guvernare.

Decizia convocării a fost luată după ce premierul a pus presiune în ședința Coaliției, condiționând rămânerea sa în funcție de adoptarea unor măsuri ferme.

Disputa deschisă a arătat clivaje serioase între PNL, PSD și UDMR, cu riscul de a afecta stabilitatea Guvernului. În joc se află nu doar reforma anunțată, ci și coeziunea politică necesară pentru implementarea altor proiecte majore.

Președintele României este așteptat să își exprime poziția și să încerce o soluție de compromis. Contextul complicat, marcat de presiuni economice și de tensiuni interne, face ca misiunea sa să fie una delicată.

În ședința de duminică seara, premierul Ilie Bolojan a fost tranșant în declarații, insistând asupra reducerii drastice a posturilor. „Își va da demisia” dacă planul său nu va fi aprobat, a spus acesta în fața colegilor de coaliție. Propunerea vizează eliminarea a 70.000 de locuri de muncă din administrația publică locală.

Argumentul său este că orice variantă mai puțin radicală ar reprezenta doar o amăgire pentru opinia publică. „Praf în ochi” a fost expresia folosită de premier, potrivit relatărilor din ședință. El a susținut că doar o restructurare severă poate aduce eficiență reală în funcționarea instituțiilor.

PSD și UDMR au reacționat imediat, semnalând riscurile unei asemenea reduceri. Potrivit acestora, o diminuare cu 45% a personalului ar însemna practic paralizarea multor primării din țară.

„Se vor desființa direcții care nu pot funcționa fără minimum 20 de angajați”, au avertizat reprezentanții partidelor.

Deși face parte din același partid cu premierul, o parte dintre colegii liberali nu i-au împărtășit viziunea. Ciprian Ciucu și Adrian Veștea au încercat să îl convingă să renunțe la cifrele propuse, argumentând că planul nu ar fi sustenabil. În opinia lor, restructurarea trebuie realizată gradual și pe criterii clare de eficiență.

Chiar și în fața acestor obiecții interne, premierul a refuzat să își modifice poziția. A rămas ferm în ideea că reducerea masivă este singura opțiune realistă. Atitudinea sa a amplificat tensiunile, punând Coaliția într-o situație critică.

În lipsa unui consens, decizia a fost amânată până la 15 septembrie. Această perioadă suplimentară este văzută ca o oportunitate pentru noi negocieri, dar și ca o provocare, având în vedere divergențele profunde.

În același timp, președintele Nicușor Dan a comentat recent asupra situației economice și asupra deciziilor fiscale adoptate de Guvern. Șeful statului a recunoscut că nu este pe deplin mulțumit de pachetul promovat de executiv.

„Pe anumite chestiuni, pot să am alte opinii. Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli, dar eventualele greșeli le vom corecta din ianuarie 2027”, a spus acesta.

Mesajul său a transmis ideea că există disponibilitatea pentru ajustări viitoare, dar și recunoașterea unui context dificil. România se confruntă cu doi ani complicați pe plan economic, iar reformele sunt inevitabile. Președintele a avertizat că perioada următoare va pune presiune suplimentară pe populație și pe autorități.