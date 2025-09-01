Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că singurul proiect asupra căruia AUR nu va depune moțiune de cenzură este cel privind pensiile magistraților, întrucât formațiunea a propus amendamente care, în opinia sa, îmbunătățesc varianta prezentată de Executiv.

Conform Constituției, opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune sau mai multe, iar AUR a ales să utilizeze această posibilitate prin patru inițiative distincte. În ceea ce privește legea pensiilor magistraților, reprezentanții partidului susțin înăsprirea condițiilor de pensionare specială.

„Vom depune patru moţiuni de cenzură. Nu vom depune moţiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, pentru că am depus amendamente care îmbunătăţesc forma prezentată de guvern”, a declarat senatorul AUR.

Formațiunea AUR promovează creșterea perioadei de activitate obligatorii, majorarea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului maxim al pensiei de serviciu pentru magistrați.

Peiu a atras atenția și asupra procedurii prin care guvernul și-a angajat răspunderea pe cinci proiecte de lege într-o singură zi, considerând că este un demers fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene. El a amintit că, în trecut, guvernul Boc a folosit această modalitate pentru două proiecte de lege în aceeași zi, dar că practica obișnuită este ca Executivul să își asume răspunderea pe un singur proiect.

„Procedura constituţională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepţionale”, a menţionat acesta.

În opinia liderului senatorilor AUR, guvernul actual face un abuz de procedură, deși Parlamentul se află deja în sesiune și dispune de o majoritate confortabilă de peste 70%, suficientă pentru a trece orice proiect de lege prin vot.