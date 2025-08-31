Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), întâlnit înainte de noua sesiune parlamentară, atrage atenția că procesul democratic este grav afectat. Decizia Guvernului Bolojan de a-și asuma răspunderea pe al doilea pachet de măsuri reprezintă o lovitură pentru principiile democratice. Practica repetată a asumării răspunderii transformă Parlamentul într-un simplu decor și ignoră complet dezbaterea democratică și opinia românilor.

Consiliul Național de Conducere al AUR spune că democrația și legislația electorală sunt ignorate prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei. Indiferent de simpatii politice sau orientarea politică, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege și de a fi ales.

În privința respectării drepturilor și libertăților fundamentale, AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este tras prin sistemul de justiție. Este inacceptabil ca justiția să fie folosită ca armă politică împotriva unui om care și-a exprimat opiniile, a atras atenția asupra problemelor reale ale României și a fost votat de milioane de români.

AUR anunță că va folosi toate mijloacele parlamentare pentru a opri derapajele actualului guvern. Formațiunea mai spune că va depune moțiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar și moțiuni simple împotriva miniștrilor responsabili pentru haosul creat de guvernare.

„Indiferent de simpatiile politice, dacă suntem de stânga sau de dreapta, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege şi de a fi ales. În ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este târât prin furcile caudine ale justiţiei. Este inacceptabil ca justiţia să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care şi-a exprimat opiniile şi a atras atenţia asupra problemelor reale ale României şi care a fost votat de milioane de români. AUR va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a stopa derapajele actualei guvernări. Aşa cum am promis, vom depune moţiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar şi moţiuni simple împotriva miniştrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare”, a transmis formaţiunea politică.

Duminică, coaliția de guvernare nu a ajuns la un acord asupra noilor măsuri fiscale și administrative, care includ concedieri, responsabilitatea primarilor și asumarea răspunderii de către Guvern. După aproape cinci ore de discuții, PSD, PNL, UDMR și USR au decis să amâne decizia. Premierul Bolojan ar putea merge luni, 1 septembrie, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea doar pentru cinci din cele șase proiecte, în timp ce reforma administrației locale va fi analizată mai mult.

Premierul vrea să reducă cu 40% posturile din administrația locală, adică aproximativ 70.000 locuri de muncă. PSD și UDMR cer să se reducă doar 25%. Ministerul Dezvoltării a revizuit proiectul și estimează că în total vor fi tăiate circa 40.000 de posturi: 30.000 în organigrame, 6.000 în cabinete și 4.000 în Poliția Locală. Reducerile vor fi făcute în funcție de numărul de locuitori, nu al recensământului.

Ședința de Guvern a fost amânată, iar liderii iau o pauză în negocieri. În plus, amenzile neplătite vor crește cu 30% la fiecare trei luni.