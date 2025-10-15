Sângele este împărțit în patru grupe principale, 0, A, B și AB, fiecare putând fi pozitivă sau negativă, în funcție de prezența factorului Rh. Aceste diferențe se datorează unor proteine speciale, numite antigene, care se află pe suprafața globulelor roșii. Ele determină compatibilitatea între persoane, iar în cazul unei transfuziei greșite, pot provoca reacții imunitare severe.

Persoanele cu grupa 0 nu au antigene A sau B și, prin urmare, pot dona sânge oricui, fiind considerate „donatori universali”. Totuși, pot primi sânge doar de la alți donatori cu grupa 0. Această grupă este asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și, potrivit unor cercetări, cu o protecție ușoară împotriva infecțiilor respiratorii. Pe de altă parte, cei care au această grupă pot fi mai predispuși la ulcer gastric și infecții cu Helicobacter pylori.

Cei cu grupa A par să aibă o imunitate mai echilibrată, însă mai multe studii au arătat o legătură între această grupă și un risc crescut de boli de inimă, accident vascular cerebral și cancer gastric.

În schimb, grupa B, deși mai rară în Europa, este întâlnită frecvent în Asia și Africa. Persoanele cu această grupă pot avea o rezistență mai bună la anumite infecții, dar sunt mai predispuse la diabet și boli autoimune.

Grupa AB este cea mai rară, dar are avantajul compatibilității universale la primirea sângelui. Dincolo de acest aspect, unele cercetări sugerează o legătură între această grupă și un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare sau declin cognitiv la vârste înaintate.

Factorul Rh joacă un rol esențial și în timpul sarcinii. Mai precis, o mamă cu Rh negativ care poartă un făt cu Rh pozitiv poate dezvolta anticorpi care să-i pună în pericol copilul, motiv pentru care testarea Rh-ului este obligatorie în timpul monitorizării prenatale.

Cunoașterea propriei grupe sanguine poate face diferența dintre viață și moarte în situații de urgență. În plus, anumite afecțiuni sau riscuri pot fi prevenite mai ușor atunci când știi la ce ești predispus.

Amintim că fiecare donare de sânge poate salva până la trei vieți. În România, statul recompensează acest act printr-un pachet de beneficii concrete. În primul rând, donatorii primesc tichete de masă în valoare de 280 de lei pentru fiecare donare, precum și o zi liberă plătită de la locul de muncă. Studenții și elevii primesc adeverințe pentru justificarea absenței.

Pe lângă aceste avantaje imediate, donatorii beneficiază de reduceri de 50% la transportul public, inclusiv la metrou, și de un set gratuit de analize medicale oferit de Centrul de Transfuzie. Cei care donează regulat, de cel puțin trei ori pe an, pot primi reduceri la impozitele locale pentru clădiri și terenuri, în funcție de deciziile autorităților. De asemenea, programul FIDELIS al Ministerului Finanțelor oferă dobânzi mai mari și praguri de investiție reduse pentru donatorii care aleg să investească în titluri de stat.