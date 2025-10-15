În documentul transmis CSM, prin casa de avocatură Sinescu & Nazat și consultată de G4Media, Călin Georgescu susține că președintele Nicușor Dan ar fi creat „o presiune asupra magistraților” prin faptul că a preluat public acuzațiile din rechizitoriul Parchetului General în dosarul în care el este inculpat pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

El afirmă că, prin aceste declarații, șeful statului ar fi încălcat prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil.

Georgescu notează în petiție că, prin prisma statutului de președinte al României, Nicușor Dan creează o presiune asupra judecătorilor, inducând ideea unei vinovății anticipate, adăugând că doar instanțele pot stabili vinovăția unei persoane.

„Este evident faptul că, prin prisma statutului de Președinte al României pe care îl deține emitentul afirmațiilor redate, aspect coroborat cu contextul socio-juridic existent în România în acest moment, domnul Nicușor Dan creează o presiune asupra magistraților judecători, inducându-se ideea unei vinovății anticipate, prin încălcarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil. Or, în mod evident, vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar de către o instanță judecătorească, printr-o hotărâre definitivă de condamnare”, se arată în petiția lui Georgescu.

În continuarea petiției, Călin Georgescu susține că acțiunile președintelui reprezintă „un incident de integritate” care ar afecta încrederea publică în instituțiile statului și ar pune sub semnul întrebării independența sistemului judiciar.

El apreciază că afirmațiile făcute de președinte în spațiul public ar echivala cu „o ingerință gravă a politicului în actul de justiție”, afectând imaginea instanțelor și independența magistraților. Georgescu susține că un astfel de comportament „creează o percepție de amestec al factorului politic în procesul judiciar și o presiune artificială asupra judecătorilor”.

În finalul petiției, el cere CSM să analizeze obiectiv situația și să identifice „măsuri corespunzătoare pentru protejarea independenței justiției”.

„Așa cum am susținut, acțiunile Președintelui României, domnul NICUȘOR DAN, reprezintă un veritabil incident de integritate ce creează un prejudiciu populației (slăbirea încrederii în instituțiile statului) și, în mod direct, Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. De asemenea, un aspect extrem de important este reprezentat de faptul că afirmațiile prezentate anterior, realizate în spațiul public, cu potențial de distribuire masivă, echivalează cu o ingerință extrem de gravă a politicului în actul de justiție, punându-se, astfel, la îndoială, caracterul de legalitate și temeinicie al soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată, aspect nepermis, ce contravine principiilor fundamentale de funcționare ale unei societăți democratice. În acest sens, vă rog să aveți în vedere faptul că Președintele României, domnul NICUȘOR DAN, prin afirmațiile sale, interferează în actul de justiție, discreditând rolul instanțelor de judecată din România, ceea ce creează o percepție în rândul unui observator obiectiv de amestec al factorului politic în actul jurisdicțional. Mai mult, ca urmare a tuturor aspectelor învederate anterior, există riscul evident ca asupra judecătorilor să se creeze o presiune artificială, nepermisă într-o societate democratică cu o justiție independentă”, a mai scris fostul candidat la prezidențiale.

Sesizarea vine la o lună după ce Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu, acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, printre care și mercenarul Horațiu Potra.

Procurorul general Alex Florența a prezentat la 16 septembrie, într-o conferință de presă, un document derivat din rechizitoriu, în care se arată că persoane din anturajul lui Georgescu ar fi avut legături documentate cu Rusia. Potrivit acelorași informații, o companie cu conexiuni rusești ar fi operat în România încă din 2019, după modelul Cambridge Analytica, folosind tehnici de microtargetare pe rețelele sociale pentru a testa reacțiile publicului la diferite mesaje propagandistice.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a preluat public aceste acuzații, inclusiv într-o postare pe rețelele sociale și în interviuri acordate presei, în care a vorbit despre războiul hibrid purtat de Rusia împotriva României.