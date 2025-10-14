Călin Georgescu a fost așteptat de susținători la Poliție pentru a semna controlul judiciar. Gestul pe care l-a făcut săptămâna trecută ar putea să-i afecteze libertatea. Înainte să intre la Poliție, el a mers la Biserică, într-o zi importantă de sărbătoare.

„Astăzi este 14 octombrie, o mare sărbătoare și o unire duhovnicească, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Sfânta Cuvioasă Parascheva. Noi ne rugăm la Maica noastră Parascheva, care a stat în genunchi pentru poporul nostru. Este o mare onoare pentru mine că verticalitatea nu este negociabilă. Pe același ton, familia, țara și credința nu sunt negociabile. Țara asta este condusă de o șleahtă de prefăcuți, de aceea îi doare ceea ce spun. Am o atitudine pozitivă pentru că viața este muzică. Din punctul lor de vedere, am o abordare negativă asupra vieții și sunt împotriva a tot ce poate avea omul să fie fericit. Ori pentru mine, creativitatea este libertatea pentru care lupt”, a spus Georgescu la ieșirea de la controlul judiciar.

Georgescu a zis că situația este o luptă politică, un fel de război teopolitic, și că poporul român s-a mobilizat împotriva „stăpânitorilor întunericului” și a manipulatorilor, pentru că a adoptat Evanghelia păcii în această luptă.

El a afirmat că a observat comportamentul premierului României, Ilie Bolojan, pe care l-a descris ca fiind slugarnic față de premierul Ungariei, Viktor Orban, comparându-l cu iobagii care se plecau în fața grofilor pentru dijmă. Georgescu a spus că nu înțelege cum poate să nu-l doară capul de atâta plecăciune și a subliniat că unitatea poporului este scutul nostru, îndemnând oamenii să aibă încredere în Dumnezeu și să nu se teamă.

El a menționat că pacea din Gaza nu ar fi fost posibilă fără contribuția președintelui SUA, Donald Trump, pe care l-a considerat „președintele păcii”, și că modul în care Trump a participat la discursuri a arătat că marile națiuni respectă democrația și opoziția. Unele voci ignorante spun că respectul față de America ar fi doar pentru protecție, însă, în opinia sa, religia ortodoxă a înflorit în timpul mandatului lui Trump.