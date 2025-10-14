Călin Georgescu a ales să se roage înainte de controlul judiciar
Călin Georgescu a fost așteptat de susținători la Poliție pentru a semna controlul judiciar. Gestul pe care l-a făcut săptămâna trecută ar putea să-i afecteze libertatea. Înainte să intre la Poliție, el a mers la Biserică, într-o zi importantă de sărbătoare.
El a spus că astăzi este 14 octombrie, o zi mare de sărbătoare și o ocazie de unire spirituală, când Biserica Ortodoxă celebrează Sfânta Cuvioasă Parascheva. El a menționat că oamenii se roagă Maicii Parascheva, care s-a rugat pentru popor. Georgescu a spus că pentru el, verticalitatea nu se negociază și la fel sunt importante familia, țara și credința.
El a mai spus că țara este condusă de oameni prefăcuți și de aceea îi deranjează ceea ce spune. Totuși, el are o atitudine pozitivă pentru că vede viața ca pe o melodie.
Călin Georgescu a criticat comportamentul premierului Ilie Bolojan
Georgescu a zis că situația este o luptă politică, un fel de război teopolitic, și că poporul român s-a mobilizat împotriva „stăpânitorilor întunericului” și a manipulatorilor, pentru că a adoptat Evanghelia păcii în această luptă.
El a afirmat că a observat comportamentul premierului României, Ilie Bolojan, pe care l-a descris ca fiind slugarnic față de premierul Ungariei, Viktor Orban, comparându-l cu iobagii care se plecau în fața grofilor pentru dijmă. Georgescu a spus că nu înțelege cum poate să nu-l doară capul de atâta plecăciune și a subliniat că unitatea poporului este scutul nostru, îndemnând oamenii să aibă încredere în Dumnezeu și să nu se teamă.
El a menționat că pacea din Gaza nu ar fi fost posibilă fără contribuția președintelui SUA, Donald Trump, pe care l-a considerat „președintele păcii”, și că modul în care Trump a participat la discursuri a arătat că marile națiuni respectă democrația și opoziția. Unele voci ignorante spun că respectul față de America ar fi doar pentru protecție, însă, în opinia sa, religia ortodoxă a înflorit în timpul mandatului lui Trump.
